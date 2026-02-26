Vuelos a Neuquén y Río Negro afectados por paro de controladores aéreos: cuáles podrían registrar demoras este 26 de febrero

Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) inician su cronograma de paros que afectarán los servicios en aeropuertos esta última semana de febrero 2026.

El gremio informó que el paro se extenderá a lo largo de cinco jornadas entre el 26 y el 2 de marzo de 2026. El cese de actividades se hará con franjas horarias escalonadas que afectarán los despegues de vuelos de carga a nivel nacional.

Los vuelos a Neuquén y Río Negro que podrían registrar demoras este 26 de febrero

Este 26 de febrero es el primer día de protesta por lo tanto los vuelos que estaban programados con horario entre las 15 y las 18 podrían registrar demoras, cancelaciones o reprogramaciones.

Según la información brindada por el sitio AeropuertosArgentina, los vuelos que figuran dentro de esta franja horaria con destino a Neuquén y Bariloche, o con punto de partida de Neuquén y Bariloche, son los siguientes:

Aeroparque (Buenos Aires) a Neuquén: FO 5302

Ezeiza (Buenos Aires) a Neuquén: WJ 3161

Ezeiza (Buenos Aires) a Bariloche: AR 1682

Neuquén a Aeroparque (Buenos Aires): AR 1643

Bariloche a Aeroparque (Buenos Aires): AR 1673

Bariloche a Ezeiza (Buenos Aires): FO 5245

Cronograma de paros: día por día y horarios afectados

El sindicato diseñó un esquema de retención de tareas que varía según el día y el tipo de vuelo:

Lunes 26 de febrero: De 15:00 a 18:00 (Afecta a toda la aviación).

De (Afecta a toda la aviación). Martes 27 de febrero: De 19:00 a 22:00 (Afecta a toda la aviación).

De (Afecta a toda la aviación). Miércoles 28 de febrero: De 13:00 a 16:00 (Solo aviación general y vuelos no regulares).

De (Solo aviación general y vuelos no regulares). Jueves 1 de marzo: De 09:00 a 12:00 (Afecta a la aviación comercial regular nacional).

De (Afecta a la aviación comercial regular nacional). Viernes 2 de marzo: De 05:00 a 08:00 (Afecta a los despegues de toda la aviación).

Quedan exceptuados de la medida los vuelos sanitarios, de emergencia, traslados humanitarios y vuelos de Estado.