Que no te roben en la Fiesta de la Confluencia 2024: consejos de seguridad para disfrutar los shows en Neuquén

Cada vez falta menos para disfrutar de la Fiesta de la Confluencia 2024 en Neuquén. Este sábado 10 de febrero comenzará el festival en el Paseo Costero y muchas personas ya están comenzando a organizarse para disfrutarlo de la mejor manera. Conocé algunos tips de seguridad para evitar inconvenientes durante la fiesta.

Uno de los puntos principales es tener en cuenta las políticas de seguridad que implementará la Fiesta de la Confluencia 2024. De esta forma podrás saber qué objetos están permitidos y cuáles no dentro del predio para evitar problemas y no perder tiempo llevando elemento que no podrás pasar.

Acerca del ingreso a la Isla 132, la jefa de gabinete de la municipalidad y coordinadora del evento, María Pasqualini explicó cuáles son los objetos que no están permitidos: «No se puede entrar con nada filocortante«. Por lo que explicó que las botellas de vidrio no están permitidas y que aquellos que lleven comida (que está permitida), deben llevarla cortada. También recomendó llevar mantas para sentarse en el suelo.

Otra de las consultas es si se puede llevar reposeras y conservadoras, Pasqualini aseguró que está prohibido su ingreso, al igual que las bebidas alcohólicas.

Mientras que botellas de plástico, termo y mate están permitidos, al igual que las mochilas «de tamaño considerable», aclaró la coordinadora de la fiesta.

A su vez, la policía de Neuquén difundió una lista de los elementos que no están permitidos en la fiesta. Detallaron que no se podrá llevar: sombrillas, conservadoras, encendedores, elementos corto punzantes, elementos inflamables, pirotecnica, banderas, y carteras o bolsos que superen los 40x50cm de tamaño.

Otro de los tips a tener en cuenta para evitar inconvenientes está relacionado con el horario de ingreso. Llegar temprano te permitirá evitar las largas colas y también te dará la oportunidad de ubicarte en un lugar cómodo.

También se debe tener en cuenta los elementos que se llevarán, sugieren portar lo necesario, como la documentación, las entradas, tarjetas de crédito o débito y algo de dinero en efectivo.

Además, plantearon desde la fuerza policial que se deben respetar las medidas de seguridad como en cualquier evento, esto incluye la revisión de tus pertenencias, de tus documentos de identificación, entre otras.

De esta manera, se podrá disfrutar de esta Fiesta de la Confluencia 2024 sin preocupaciones.

Cómo viajar gratis a la Fiesta de la Confluencia 2024 en Neuquén

Desde el gobierno municipal confirmaron que se realizarán viajes de colectivo gratis a la Isla 132.

Según informaron, este servicio estará disponibles desde el sábado 10 hasta el martes 13 de febrero. «Todos los días de la Fiesta Nacional de la Confluencia vas a poder ir en Cole desde el parque central al predio gratis«, destacaron desde la organización.

Explicaron que los colectivos saldrán desde calle Mitre y Corrientes para la ida. Mientras que la vuelta será desde Comahue y Boerr.

Con respecto a los horarios en los que funcionarán estos viajes, detallaron que el primer servicio comenzará a las 18 mientras que el último servicio será a las 3 de la madrugada desde calle Boerr.