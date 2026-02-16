«Los Peques» en los bosques incendiados de la Patagonia: una animación de IA que conmueve

“Los Peques huyen del fuego y nos recuerdan que la Tierra también siente”, asegura Fernando Gabriel Balmaceda Acosta, el artista sanjuanino detrás del video que hace días es viral en las redes sociales.

A kilómetros de distancia de los focos de incendio en el Parque Nacional Los Alerces, Cholila, Epuyén y diversas zonas en emergencia, el realizador de 33 años es la prueba de que los bancos de humo duelen no solo en la región, sino en todo el país.

Con la pieza audiovisual de apenas un minuto trajo de nuevo a escena a Nino, Chicho, Tina y sus secuaces; los duendes del bosque neuquino que cautivaron a partir de 2001 y que luego se alejaron de las pantallas.

A través de una animación realizada con Inteligencia Artificial (IA), Fernando planteó una escena dolorosa: las entrañables criaturas de la ficción en la más cruda realidad actual. Los Peques, desesperados y entre lágrimas, presenciando desde adentro como su hogar arde en llamas, huyendo para sobrevivir.

Los personajes de la serie del neuquino Christian Olmos habían sido concebidos como protectores de la naturaleza y promotores de la conservación ambiental. ¿Qué dirían si estuvieran ahora viendo su casa arder?, fue parte de la misión del cuyano.

En el video se ve a Los Peques en medio del bosque y en pleno siniestro. Así, intenta revelar el impacto del fuego arrasador sobre la flora y la fauna nativa con un potente mensaje que pone al descubierto el desastre ambiental: «Cuando arde el bosque, arde también nuestra memoria. Que este fuego nos despierte para proteger a quienes no tienen voz».

Su usuario de Instagram es “Viajero del tiempo”, un alter ego que Fernando creó para difundir sus producciones que tienen un hilo conductor. Él es oriundo de Santa Lucía, Provincia de San Juan. Se define como actor y creador audiovisual. También es fotógrafo y realiza contenido artístico.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, comenta que conoció a Los Peques a través de un DVD que recibió su hermana un año para Reyes Magos. “No teníamos internet, por eso veíamos los videos muy seguido y nos entreteníamos”, cuenta y se le vienen a la mente hermosos recuerdos.

Fernando sabía lo que estaba pasando con los incendios hace mucho tiempo, pero un podcast creado con IA en el que los animales expresaban su sufrimiento, fue fuente de inspiración. “Mi objetivo es concientizar un poco y no mirar para el costado”, plantea.

“Sentí que la mejor forma de expresar el dolor era a través de estos personajes tan entrañables que están en un consciente colectivo argentino y que toda la gente ama por lo simpáticos que son y su cuidado hacia la flor y la fauna”, asegura.

Fernando Balmaceda es actor y creador de contenidos. Foto: gentileza.

Desde muy joven, está vinculado al arte. «Siempre me llamó la atención ese mundo, pero nunca pude hacerlo de manera profesional, fue algo que miraba de afuera porque vengo de una familia humilde”, asegura Fernando.

“Mi computadora no tenía recursos para videojuegos, pero de chico yo jugaba con los programas de edición de imágenes, de audio, eso fue lo que me fue dando poco a poco la habilidad”, reconoce. Al crecer, empezó a capacitarse y a formar parte de distintos proyectos audiovisuales y teatrales. Actualmente se dedica al video y la fotografía.

Para el realizador, el “viajero del tiempo” observa desde otra perspectiva, es como si estuviera en distintos tiempos y captara algo de cada momento, para traer algún mensaje o reflexión. “Siento que el canal es el arte”, explica.

Actualmente, Fernando trabaja en una serie que se llama “El décimo engranaje” en la cual el protagonista es un viajero del tiempo que va develando secretos ocultos.

El uso de la IA

El video, una producción personal realizada mediante inteligencia artificial, se viralizó a través de redes sociales y canalizó un debate sobre la dramática situación en la Cordillera.

Para Fernando, el acceso rápido a los contenidos hace que muchas personas hoy estén “desensibilizadas” o “manipuladas” para ver lo que las “empresas poderosas quieren que veamos”, dice.

Además, postula que la IA es una herramienta, pero que en ocasiones tiene utilizaciones banales. “Se usa mucho para hacer bromas, para hacer contenido que quizás no tiene una sustancia real, un mensaje, sino que busca el mero entretenimiento. A mi me gusta poder dejar algo en el corazón de las personas”, dice.

El eco en las redes sociales fue diverso, pero mayoritariamente reflejó la impotencia de los habitantes de la región. “Las repercusiones que tuve fueron muchas, tanto positivas como negativas, rescato mucho las positivas de mucha gente que ama a Los Peques y que felicitaba y a la vez se angustiaba por el dolor de verlos así”, comenta.

Quiénes son Los Peques

“Los Peques” son los personajes de una serie animada en 3D que llevaba el mismo nombre. Fue creada en 2001 en Neuquén y difundida a través de “Cable Visión del Comahue”. Con episodios de apenas 5 minutos, fueron furor y aparecieron en la televisión durante un tiempo.

En la ficción, Los Peques son duendes que viven en algún sitio de la cordillera en viviendas denominadas “peque rukas” y se organizan para el cuidado de la naturaleza.

Debido al éxito que cosecharon, surgieron películas en DVD. En 2012 fue anunciada la creación de una nueva temporada que sería emitida a través del canal “Paka Paka”, del Ministerio de Educación, pero fue cancelada.