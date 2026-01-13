Qué pudo haber causado el fenómeno en Santa Clara del Mar

Especialistas en oceanografía y meteorología explican que el episodio registrado ayer lunes en Santa Clara del Mar no se trató de un tsunami clásico, como los que se generan tras terremotos submarinos, sino que podría corresponder a un meteotsunami o a un evento de resaca extrema.

¿Qué es un meteotsunami?

Se trata de un fenómeno poco frecuente, provocado por cambios bruscos en la presión atmosférica, tormentas intensas o ráfagas de viento muy fuertes que empujan grandes masas de agua hacia la costa.

A diferencia de un tsunami sísmico, no está vinculado a movimientos tectónicos, pero puede generar efectos similares a escala local: retiro repentino del mar, seguido por olas inusualmente grandes y rápidas.

Factores que pudieron influir

Según explican los expertos, este tipo de eventos suele darse cuando coinciden varios factores:

Cambios abruptos en el clima o tormentas en el mar

Vientos persistentes del sector sudeste

Mareas altas o condiciones previas de inestabilidad marítima

Geografía costera que amplifica el efecto de las olas

La combinación de estas variables puede provocar que el mar avance de forma súbita, tome desprevenidos a los bañistas y genere arrastres de objetos y personas, tal como ocurrió en la playa California Beach.

¿Es habitual en la Costa Atlántica?

No es común, pero sí existen antecedentes aislados de fenómenos similares en distintos puntos de la Costa Atlántica argentina, especialmente en zonas abiertas y con playas extensas como las de Mar del Plata y localidades cercanas.

Los especialistas recomiendan que, ante un retiro inusual del mar, las personas se alejen inmediatamente de la orilla, ya que suele ser una señal de que puede producirse un ingreso violento del agua minutos después.