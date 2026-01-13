Video | Olas gigantes y pánico en la Costa Atlántica: un mini tsunami afectó Santa Clara del Mar

Al menos una persona murió y varias resultaron heridas a raíz de un mini tsunami que se registró ayer lunes en la Costa Atlántica. Según describieron los turistas que se encontraban veraneando en la zona, el fenómeno ocurrió en Santa Clara del Mar, una apacible localidad de unos 5 mil habitantes ubicada a apenas 20 kilómetros de Mar del Plata.

Extraño fenómeno en el mar sorprendió a turistas en Santa Clara del Mar

Los testigos oculares que reportaron el hecho se encontraban pasando la tarde en la playa California Beach cuando el mar se retiró de manera inusual y dio paso a una sucesión de olas “gigantes”, poco habituales para la zona.

La situación tomó por sorpresa a los turistas: la marea subió de forma repentina y se llevó bolsos, reposeras y sombrillas. Quienes estaban nadando tuvieron que ayudarse entre sí para evitar ahogarse. Incluso, algunas personas que se encontraban en la playa debieron agarrar a sus perros para que no fueran arrastrados por el mar.

Hasta ese momento no se habían informado víctimas fatales y la Policía, junto a una ambulancia, trabajaba en el lugar para asistir a los heridos que quedaron tras este extraño suceso.

Santa Clara del Mar es un balneario tranquilo, que suele presentar un mar calmo y ameno, por lo que la situación sorprendió tanto a residentes como a visitantes. El fenómeno también se hizo sentir en Mar del Plata, aunque se desconocía si había afectado a otras localidades cercanas de la Costa Atlántica.

La usuaria de X Alexia (@pacapaquitaa) publicó sobre lo ocurrido: “En Santa Clara del Mar me pegué el cagaso de mi vida. Hay gente herida y muchos rescatados”.