Neuquén bajo alerta amarilla por lluvias intensas: las rutas y las horas más complicadas de este miércoles 4 de febrero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por intensas lluvias e incluso actividad eléctrica en Neuquén. En la advertencia resaltó que podría haber complicaciones por las fuertes ráfagas de viento.

Las zona bajo alerta en Neuquén y las horas más complicadas

Según el pronóstico, este miércoles se estiman «valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados de manera puntual».

El organismo resaltó que el temporal podría presentar una fuerte actividad de viento ya que se estiman ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Las zonas afectadas, estas son:

Cordillera de Aluminé

Cordillera de Chos Malal

Cordillera de Loncopué

Cordillera de Minas

Cordillera de Picunches

Cordillera de Ñorquín

Cordillera de Huiliches

Cordillera de Lácar

Sur de Aluminé

Respecto al horario, el organismo indicó que los chaparrones aislados se presentarán durante todo el día, sin embargo aumentarán su intensidad durante la franja horaria de la noche pudiendo marcar así el inicio de jornada del jueves.

Las rutas de Neuquén bajo alerta

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, se sumó al aviso del SMN y señaló: «Tenemos una alerta vigente por lluvias de variada intensidad principalmente para el corredor cordillerano del sur, centro y norte de la Provincia, desde San Martín de los Andes hasta Coyuco – Cochico y el Departamento Minas«. Es por eso que las rutas comprendidas en estos sectores, podrían ser las más complicadas de transitar este miércoles 4 de febrero.

Cruz recomendó evitar la exposición durante la tarde y la noche del miércoles. También instó a «evitar los desplazamientos en rutas, si no es por emergencias. En lo posible, desarrollarlos durante la jornada del jueves, en la cual se prevén condiciones mucho más estables».

Los caminos donde se recomienda circular con precaución por ser los más transitados, son los siguientes:

Ruta 43

Ruta 21

Ruta 23

Ruta 26

Ruta 242

Ruta 40