Se aproximan fuertes tormentas en las próximas 72 horas sobre Argentina: Mapa del camino que harán 

Si bien las temperaturas han bajado en la Patagonia Argentina tras haberse registrado días atrás récords históricos en distintas localidades bien al sur de nuestro país, el panorama por el momento no presenta mayores cambios al hablar de las regiones centro y norte, en donde permanece alojada una masa de aire caluroso y muy húmedo.

Las temperaturas máximas a lo largo del martes se mantuvieron en las distintas provincias en el rango de 32 a 38 °C, en tanto que las mínimas en este miércoles se han mantenido por encima del umbral de confort de 22-23 °C en varias localidades.

En la franja central, la presencia de una debilitada zona frontal bastante estacionaria, en combinación con perturbaciones de altura, fomentó en el inicio de esta jornada un área compacta y extensa con lluvias y tormentas con variada intensidad, afectando especialmente el sector comprendido por San Luis, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, y el norte bonaerense.

Esta zona tiende a avanzar lentamente al este, pero a su vez debilitarse. De esta forma, la Ciudad de Buenos Aires y los alrededores registrarán algunas lluvias aisladas en esta jornada, bajo un cielo bastante cubierto que probablemente anule la posibilidad de superar los 32,3 °C y concretar una nueva ola de calor.

En las provincias del norte del país el cielo se muestra mucho más despejado y las condiciones mucho más estables por el momento, en otra jornada que promete calor intenso.

El panorama cambiará según distintos pronósticos analizados de jueves a sábado en el centro y norte de Argentina, con el avance de un frente frío más definido que irá organizando y trasladando la actividad de mal tiempo.

¿Por donde se moverán las tormentas más fuertes en Argentina?

El frente frío irrumpirá en el sur de Cuyo y sur de la región Pampeana desde las primeras horas del jueves, activando lluvias y tormentas localmente fuertes en el norte La Pampa, San Luis, sur de Córdoba y oeste de Buenos Aires, para afectar luego durante el día también a buena parte de la provincia bonaerense, Capital Federal y el sur de Santa Fe.

Hacia el tramo final del día probablemente la zona central del país tienda a mostrar una mejora de las condiciones, pero el foco de mayor inestabilidad se trasladará al norte con el avance del frente frío, y la atención habrá que ponerla en el norte de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, en donde en el periodo nocturno podrían darse episodios de tormentas fuertes con lluvias abundantes como riesgo principal.

Desde la mañana del viernes en adelante, el foco más destacado de actividad quedaría relegado según nuestro modelo de confianza a las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, con una probable nueva reactivación en el periodo nocturno que va del viernes al sábado.

De acuerdo a distintas proyecciones, este sector del norte del NOA sería el más comprometido en el resto de esta semana, con lluvias abundantes que podrían superar los 100 mm en forma localizada en 48 horas.

A lo largo del próximo fin de semana, el tiempo irá mostrando una gradual estabilización y descenso de temperaturas, inicialmente sobre toda la franja central del país y luego llegando la mejora a las provincias del norte.