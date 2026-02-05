Tormenta eléctrica, granizo y viento, el combo que puso en alerta a 10 provincias de Argentina: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormenta que afectará a 10 provincias de Argentina.

El temporal combinará desde lluvias intensas a actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las zonas afectadas por la alerta en Argentina

El organismo detalló que el «área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes». Resaltó que las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Además indicó que se prevén «valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual».

El SMN indicó que las provincias bajo alerta son:

Buenos Aires

Jujuy

Salta

Tucumán

Catamarca

La Rioja

Mendoza

San Luis

Santiago del Estero

Córdoba

La Pampa.