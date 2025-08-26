Un auto chocó contra el Tren del Valle y estuvo demorado el servicio Neuquén-Plottier

Un auto chocó contra una formación del Tren del Valle y el servicio estuvo demorado camino a Plottier. Fue a la altura de calle Bejarano. Luego retomó su marcha.

Según indicaron fuentes del Tren del Valle la situación generó «inconvenientes en uno de los pasos a nivel», lo que ocasionó atrasos en el servicio.

Por otro lado, comunicaron que se suspenderán los servicios a Cipolletti de las 16:10 y 17:50, aunque no se indicaron los motivos en este caso.

Por un choque estuvo suspendido el servicio del tren a Cipolletti

El lunes 11 de agosto, estuvo suspendido el servicio hacia Cipolletti por un choque contra el puente sobre la Ruta 151.

Esto provocó que esa jornada solo funcionen los viajes entre Neuquén y Plottier.