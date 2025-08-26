ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Un auto chocó contra el Tren del Valle y estuvo demorado el servicio Neuquén-Plottier

Fue a la altura de calle Bejarano. Por otro lado, se conoció la suspensión este martes de viajes a Cipolletti.

Redacción

Por Redacción

Servicio demorado del Tren del Valle. Foto: Gentileza Santiago Amillano.

Servicio demorado del Tren del Valle. Foto: Gentileza Santiago Amillano.

Un auto chocó contra una formación del Tren del Valle y el servicio estuvo demorado camino a Plottier. Fue a la altura de calle Bejarano. Luego retomó su marcha.

Según indicaron fuentes del Tren del Valle la situación generó «inconvenientes en uno de los pasos a nivel», lo que ocasionó atrasos en el servicio.

Por otro lado, comunicaron que se suspenderán los servicios a Cipolletti de las 16:10 y 17:50, aunque no se indicaron los motivos en este caso.

Por un choque estuvo suspendido el servicio del tren a Cipolletti

 El lunes 11 de agosto, estuvo suspendido el servicio hacia Cipolletti por un choque contra el puente sobre la Ruta 151.

Esto provocó que esa jornada solo funcionen los viajes entre Neuquén y Plottier.


Temas

Neuquén

Plottier

Tren del valle

Un auto chocó contra una formación del Tren del Valle y el servicio estuvo demorado camino a Plottier. Fue a la altura de calle Bejarano. Luego retomó su marcha.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios