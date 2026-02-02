Quién era el joven que murió en el choque frontal de Ruta 22, cerca de Darwin: tenía 26 años

Este lunes la Ruta 22 volvió a ser el escenario de un trágico accidente. Durante las primeras horas de la mañana, una moto impactó de manera semi frontal con un automovil que viajaba de Zapala a Las Grutas.

Producto del choque, el conductor de la moto, un joven de 26 años, murió. Su identidad fue confirmada a horas del accidente. El tránsito en la zona estuvo demorado debido a las diligencias de rigor.

En dialogo con este medio, el jefe de la regional cuarta de Choele Choel, Carlos Bautista, indicó que el accidente ocurrió aproximadamente a las 8.30 sobre la Ruta 22. Los protagonistas fueron un auto, en el que viajaba una familia de Neuquén desde Las Grutas, y una moto.

Según confirmaron fuentes policiales, el joven que perdió la vida tras el impacto era Mario Oscar Navarro y tenía 26 años. En su identificación, se conoció que vivía en Darwin.

Cómo fue el accidente en el que murió un joven motociclista de 26 años, cerca de Darwin

Fuentes cercanas al hecho indicaron que el accidente ocurrió en el kilométro 1007 de la Ruta 22 justo «saliendo de la curva de Darwin».

El impacto se dio entre un Chevrolet Prisma y una moto 110. En el automovil viajaban cuatro adultos y un niño. Todos se encuentran en buen estado de salud.

Ahora la Policía trabaja en el lugar para realizar las pericias de rigor y determinar a ciencia cierta lo ocurrido. «El tránsito se encuentra parcialmente cortado, hay personal realizando desvíos en el lugar», explicó.