Quién era el turista argentino que murió en Brasil tras un accidente en ala delta: tenía 26 años y era de la Patagonia

Quién era el turista argentino que murió en Brasil tras un accidente en ala delta

Un viaje de amigos a Río de Janeiro, Brasil, terminó en tragedia luego de que un joven muriera al sufrir un grave accidente mientras realizaba un vuelo en ala delta. La víctima, un turista argentino de 26 años, hacía esta popular actividad por primera vez cuando perdió el control del aerodino al intentar aterrizar y junto a su instructor, se estrelló contra un muro. El caso está en plena etapa de investigación y en la últimas horas se confirmó que el argentino era oriundo de la Patagonia.

Identificaron al turista argentino que murió en Brasil

El trágico episodio generó gran conmoción, sobre todo porque ocurrió ante la presencia de residentes y turistas que se encontraban en la playa de São Conrado (Río de Janeiro, Brasil).

Según la información oficial, el turista argentino fue identificado como Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, oriundo de Puerto Deseado, una ciudad pesquera ubicada en la provincia de Santa Cruz.

Adrián Guillermo Arismendi

Arismendi había llegado a la costa junto a un grupo de amigos para realizar su primer vuelo en ala delta. Tras el accidente, recibió asistencia inmediata; sin embargo, al ingresar al hospital sufrió un paro cardiorrespiratorio provocado por la gravedad de las lesiones.

En el accidente también murió el instructor que lo acompañaba, este fue identificado como Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos.

Medios locales informaron que habían despegado desde la rampa de Pedra Bonita, uno de los puntos más conocidos para la práctica de este deporte en Río, y sufrieron complicaciones al aproximarse a la playa. Según testigos, la aeronave realizó una maniobra por debajo de la trayectoria habitual y chocó violentamente contra el muro que separa el paseo marítimo de la arena.

La investigación quedó a cargo de la comisaría de Gávea, mientras que el equipo utilizado será sometido a peritajes para determinar las causas del hecho.