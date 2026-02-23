Intensa búsqueda de una joven de 25 años que fue vista por última vez hace una semana en Neuquén

La Policía de Neuquén emitió una alerta de «ubicación y paradero» para dar con una joven de 25 años que fue vista por última vez hace una semana en Neuquén capital.

Según precisó la fuerza provincial, se trata de Violeta Ayelén Solorza, quien se ausentó el pasado lunes 16 y desde entonces no se sabe nada de su paredero.

Buscan a una joven que fue vista en Neuquén capital hace una semana

Desde la Policía precisaron que la joven es de nacionalidad argentina y mide 1,50 metros, tiene ojos marrones, el pelo negro, lacio y largo; es de tez morena y de contextura delgada.

Las autoridades no informaron si tenía celular o cómo estaba vestida al momento de su desaparición.

En la búsqueda intervienen la Comisaría 19° y la Fiscalía de Homicidios. Ante cualquier dato, se solicita contactarse al 299 4406796.