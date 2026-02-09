Murió la hija de la víctima fatal del vuelco en Ruta 2 en Valle Medio: cómo está el resto de los heridos

El trágico vuelco sobre Ruta 2 en Valle Medio sumó una nueva víctima fatal. Después de que se contatará la muerte de un hombre por el siniestro, horas más tardes se confirmó que su hija de 18 años perdió la vida mientras era trasladada a Viedma. Qué se sabe del resto de los heridos.

Según informó a Diario RÍO NEGRO el jefe de Tránsito de Pomona, el oficial principal José Hernández, el hecho ocurrió en horas de la madrugada de este lunes 9 de febrero, en el sector de la rotonda de El Solito.

Allí, unas cinco personas viajaban a bordo de un Renault Kangoo en dirección Las Grutas-General Roca cuando se produjo un despiste seguido de vuelco en el ingreso a la rotonda. Por el incidente, el vehículo quedó con las ruedas hacia arriba.

Dos muertos en un vuelco sobre Ruta 2 en Valle Medio

De forma casi instantánea, el conductor del vehículo murió por el incidente vial. La víctima fatal fue identificada como Jorge Antonio Fernández, un hombre de 52 años que vivía en General Roca.

La hija del hombre quedó gravemente herida y las autoridades sanitarias dispusieron su traslado a Viedma. Sin embargo, en el trayecto entre Choele Choel y General Conesa el cuerpo médico constató su deceso cerca de las 9. Tenía 18 años.

Cómo están el resto de los heridos por el vuelco en Ruta 2

A bordo de la Kangoo también viajaba la pareja y madre de las dos víctimas fatales, quien por su parte no registró lesiones óseas.

El resto de los tripulantes, una pareja amiga de la familia, fue trasladada al hospital de Choele Choel, en donde el hombre ya recibió el alta médica; mientras la mujer sufrió una fractura en uno de sus brazos.