La armada regional estuvo cerca de las medallas en el Mundial de Canotaje y este sábado vuelve a dar batalla

Luego de que la jornada del jueves quedara en parte trunca por la lluvia, el Mundial de Canotaje Gualeguaychú 2026 retomó la acción y este viernes en la ciudad entrerriana se empezaron a llenar los registros del medallero para las categorías elite.

Argentina estuvo muy cerca de poner su nombre en la final del K1 senior (short race). Franco Balboa, que había ganado la manga eliminatoria el jueves antes de que la lluvia suspendiera la actividad, presentó una dura batalla ante los mejores palistas del planeta y finalizó cuarto.

Si bien para el neuquino el plato fuerte de este mundial es el K1 pero en la distancia larga, en la explosiva short race Franco estuvo a la altura y quedó muy cerca de darle la segunda medalla a la Selección Argentina, después de que la entrerriana María Magdalena Garro se quedara con el bronce en K1 damas (short race).

La prueba fue ganada por el sudafricano Hamish Loverore, medalla de plata en el Mundial de Croacia 2024, escoltado por el danés Mads Pedersen (oro en K1 en Croacia) y el portugués Fernando Pimenta, doble medallista olímpico. Balboa clavó un tiempo de 11m25.54s. para quedar a 4.62s. del ganador. Ahora Franco se prepara para su segunda prueba en este Mundial: el K1 senior (distancia larga) que se correrá este sábado desde las 15:00.

La otra esperanza regional para estar en el podio era Julián Salinas, que por momentos estuvo como líder en el K1 sub 23. La extensa y muy exigente carrera fue difícil de sobrellevar por el palista de Choele Choel, que terminó sexto en la final.

Julián clavó un tiempo de 1h52m20.33s para dar siete vueltas largas y una corta, con seis acarreos, en la pista del río Gualeguaychú. La prueba fue ganada por el danés Valdemar Jorgesen, que un impresionante sprint final, dejó atrás al noruego Ivar Buch y al húngaro Csanad Selleyei. El tiempo del ganador fue 1h52m07.79s.

El primero de los palistas zonales en salir al agua este viernes fue Juan Emilio Álvarez, que el jueves se había clasificado para correr el K1 junior (short race). En una gran actuación y en su primera participación en el Mundial, el choelense se clasificó noveno en la final con un tiempo de 12m23.25s, quedando a 44.97s del ganador que fue el sudafricano Keegan Vogt.

En K1 damas junior Umma Quiles (Viedma) cumplió en su primera experiencia mundialista y finalizó 19°. En paracanotaje, Mariano Turner, que tiene dos medallas de bronce en su haber, tomó parte de la prueba KL3 hombres y finalizó quinto con un tiempo de 58m19.26s.

El neuquino Mariano Turner no pudo conseguir su tercera medalla mundialista. Finalizó quinto en su categoría.

La tercer palista regional es salir agua este viernes fue Martina Catalano, que compitió en K1 sub 23. En una prueba larga, de seis vueltas y una corta al circuito, con cinco acarreos, la choelense arrancó bien pero poco a poco fue perdiendo contacto con el grupo de punta, conformado por las cuatro palistas que terminaron arriba en el clasificador.

Martina Catalano, finalizó séptima en su prueba de K1 damas sub 23.

Martina finalizó séptima con un tiempo de 1h48m51.29s y quedó 1m25.10s de la ganadora, que fue la serbia Romana Svecova. La medalla de plata fue la danesa Sophie Hansen y la de bronce para la sudafricana Georgia Singe.

El cronograma del sábado para los palistas regionales en el Mundial

A partir de las 8:30 la viedmense Umma Quiles junto a la entrerriana Jazmin Schneider estarán tomando parte del K1 damas junior, en la distancia larga. La grilla estará compuesta por 13 embarcaciones y será la prueba que abrirá la tercera jornada del Mundial.

Según el cronograma oficial, a continuación estará sumando una nueva participación mundial, la roquense Cecilia Collueque, que con 42 años sigue enfrentando a las mejores palistas del mundo. La otra argentina en línea de largada, que tendrá 22 competidoras, será la chubutense Candela Velázquez.

Ceci Collueque posa junto a Néstor Pinta, en los alrededores del palco central de la costanera de Gualeguaychú.

En la tercera carrera del día volverá a la acción Juan Emilio Álvarez para correr el K1 junior en la distancia larga. El joven palista de Choele Choel representará a Argentina junto al neuquino Bautista Sandoval en el otro bote individual, en una prueba que tendrá a los 34 mejores palistas junior del mundo en línea de partida.

A las 15:00 será la hora señalada para el regreso al agua de Franco Balboa, que estará compitiendo en el K1 senior en la distancia larga, en lo que será la última prueba del día. El otro palista argentino en la grilla será el entrerriano Agustín Ratto, que corrió la Regata del Río Negro 2026 junto a Julián Salinas.