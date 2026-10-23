Rescataron a un adolescente de 13 años en el Parque Nacional Nahuel Huapi tras desorientarse en un sendero

Rescataron a un adolescente de 13 años en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Foto: gentileza PNNH

Un adolescente de 13 años, oriundo de Buenos Aires, fue rescatado este jueves en el Parque Nacional Nahuel Huapi luego de desorientarse mientras recorría los senderos de la zona de la Seccional Gutiérrez.

Según informó la Intendencia del parque, el menor caminaba junto a su madre por el sendero hacia la Cascada Los Duendes cuando se separó de ella y continuó por el camino que conduce a Playa Muñoz.

Al no encontrarlo, la mujer dio aviso a los guardaparques, quienes activaron un operativo de búsqueda para localizarlo.

Cómo fue el operativo de búsqueda en el Parque Nacional Nahuel Huapi

El procedimiento incluyó la participación de guardaparques y cuatro brigadistas del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE).

Una embarcación de la Seccional Lago Gutiérrez trasladó al personal hasta Playa Muñoz, mientras un guardaparque de la zona centro recorrió el sendero a pie. En paralelo, otros dos guardaparques permanecieron en el centro de informes para acompañar y contener a los familiares.

Aproximadamente 40 minutos después de recibido el aviso, el adolescente fue localizado en el sendero hacia Playa Muñoz por el guardaparque y el personal del ICE. Se encontraba en buen estado de salud.

Luego fue trasladado en una embarcación hasta la Seccional Gutiérrez, donde se reencontró con su madre.

Recomendaciones para recorrer los senderos con niños

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi recordaron la importancia de mantenerse siempre junto al grupo o a los familiares durante las caminatas, especialmente cuando se recorren senderos con niños.

También recomendaron respetar la cartelería y las indicaciones presentes en el área para evitar situaciones de riesgo.

El operativo concluyó sin complicaciones y el adolescente se encontraba en buenas condiciones de salud.