Realizarán testeos gratuitos para prevenir la hepatitis C en Bariloche

El sanatorio San Carlos realizará un testeo gratuito para detectar casos de hepatitis C. Será este viernes, el Día Mundial de la Hepatitis, de 10 a 15 en el kilómetro 1.

La médica Luciana Orellano, especialista en hepatología, contó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se propuso como objetivo erradicar la hepatitis C para el 2030, al igual que ocurrió en su momento con la viruela.

Advirtió que la hepatitis C consiste en una inflamación hepática producida por un virus que se transmite a través de las relaciones sexuales y las transmisiones sanguíneas (especialmente en las transfusiones de sangre en los años 80).

El diagnóstico se realiza a través de un análisis de sangre. En este caso, se hará el test rápido gratuito con la extracción de una gota de sangre de un dedo. En 15 minutos está el resultado que es confidencial.

«Vamos a estar realizando testeos, como sugirió la Asociación de Patología, porque si alguien da positivo, se puede tratar y evitar así complicaciones», señaló la médica.

Se estima que entre el 1 y 2% de la población podría tener hepatitis C y no lo sabe ya que, en muchos casos, es asintomática. «Cuando la hepatitis es aguda, puede generar malestar. Los pacientes pueden ponerse amarillos. Y puede generar náuseas y vómitos, pero no es frecuente. Lo más común es que no se presenten síntomas», dijo.

Orellano explicó que el virus lentamente puede progresar hacia la cirrosis y muchas veces, este cuadro puede favorecer la aparición del cáncer de hígado. Por eso, recomiendan un diagnóstico temprano. «La primera causa de trasplante hepático sigue siendo la hepatitis C», agregó Orellano.

Dijo que el tratamiento consiste en la toma de pastillas de 8 a 12 semanas y la tasa de curación supera el 90% -aunque depende de la detección temprana-. «El tratamiento es tolerable, corto -dentro de las enfermedades crónicas- y evita las complicaciones», aclaró.