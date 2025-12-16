Récord Guinness en Las Grutas: el origen de la obra de la Inmaculada Concepción y el detrás de escena del intento

La imagen de la Inmaculada Concepción que se desplegó sobre la arena de Las Grutas el pasado 8 de diciembre no fue una elección al azar ni un hecho aislado. La intervención formó parte de un proceso creativo y organizativo que comenzó semanas atrás y que tuvo como objetivo final intentar batir un Récord Guinness desde la costa rionegrina.

Según contó la artista Lidia Rosana Gómez a Diario RÍO NEGRO, la idea original surgió a principios de año, durante la realización del Arena Fest, un festival de arte en arena que reunió a distintos artistas en el balneario. En ese contexto, comenzó a tomar forma la posibilidad de realizar una intervención de escala inédita.

Del Arena Fest al desafío Guinness

Tras aquella experiencia, y una vez finalizada la intervención, desde Guinness World Records se comunicaron con Gómez para avanzar con la registración del intento y, en ese intercambio, le propusieron sumar una nueva iniciativa.

«Me preguntaron si tenía otra propuesta para poder incorporarla y ahí pensé: ¿por qué no intentar batir el récord del dibujo más grande en superficie realizado en una playa?», explicó la artista.

A partir de esa idea, se definió realizar la intervención el 8 de diciembre, fecha en la que se conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María. La obra fue realizada junto a Gabriela Henkel, amiga y colega de Gómez.

Un trabajo previo clave antes de bajar a la playa

La artista remarcó que el proceso de creación comienza mucho antes de dibujar en la arena. La etapa previa incluye la elección de la imagen, el cálculo de la superficie, el armado de la cuadrícula y la definición del nivel de detalle del diseño.

La artista trabajó durante varias horas para completar la intervención antes de la subida de la marea.

«Hay todo un trabajo previo: decidir si la imagen va a ser más sencilla o con más detalle y cómo se va a desarrollar sobre la arena», señaló.

Requisitos, registros y el factor marea

Además del trabajo artístico, el intento de récord implicó cumplir con una serie de requisitos formales. Para la validación, deben participar testigos con cargos de autoridad —como directores de Cultura o de Deportes—, además de personas encargadas de corroborar las mediciones.

A esto se sumó el registro audiovisual, que incluyó fotografías, videos y tomas aéreas con drones, fundamentales para la documentación que exige Guinness World Records.

Sin embargo, en esta ocasión, un factor natural terminó condicionando el resultado final: las mareas extraordinarias. El mar subió más de lo habitual y se retiró menos, reduciendo considerablemente la superficie disponible de playa.

El «Diez» renace sobre la arena de Las Grutas, un homenaje eterno de Lidia Rosana Gómez.

Una experiencia que abre la puerta a un nuevo intento

Si bien la obra se realizó, no se alcanzaron las dimensiones previstas para superar el récord que se buscaba. De todos modos, Gómez aclaró que el objetivo principal iba más allá de una marca oficial.

«En realidad, el récord que queríamos alcanzar era para superarnos a nosotras mismas, porque no existe un récord registrado del dibujo más grande del mundo en arena de playa», explicó.

Lejos de dar por cerrado el desafío, la artista confirmó que ya se está programando una nueva intervención para lograr las dimensiones originalmente planeadas y volver a intentar una obra de escala histórica en la costa rionegrina.