Recorte del subsidio al transporte: cautela de la gobernadora Carreras

La reducción en términos reales que aplicó el gobierno nacional sobre el subsidio al transporte urbano en el primer trimestre de 2022 generó preocupación en la provincia y también en el municipio, aunque la gobernadora Arabela Carreras dijo que hay negociaciones en marcha y no está dicha la última palabra.

Carreras aseguró hoy en Bariloche que están “en plenas conversaciones con las áreas específicas” de Transporte de Nación, donde se firman las transferencias. Y tiene expectativas de que la suma ya librada no sea la definitiva. “Estamos dando la discusión” dijo, y se cuidó de efectuar cualquier comentario crítico. “Antes de agotar las instancias con el ministerio no vamos a decir nada”, completó.

El gobierno nacional envió a la provincia el subsidio destinado a las empresas de transporte urbano correspondiente al periodo enero/marzo por una suma de 124 millones de pesos, lo que representa una suba nominal del 27,5% respecto del primer trimestre de 2021, pero un recorte en términos reales de 24 millones, si se coteja con el índice de inflación. Bariloche se lleva la mayor parte de ese monto, pero su participación en el total también decreció, de un 55% al 44%.

La vicejefa de Gabinete municipal, Marcela González Abdala, opinó que de confirmarse la quita sería “terrible” para el sistema de transporte de la ciudad. Hoy no está para nada clara cuál será la política de subsidios que llevará adelante el gobierno nacional en el sensible tema del transporte y cómo tramitará las repetidas quejas de Río Negro y del resto de las provincias por la discriminación sufrida en ese tema respecto del Área Metropolitana Buenos Aires. Carreras dijo que los reclamos están planteados, pero hasta ahora no hay anuncios para hacer.

La pulseada por los salarios

Carreras estuvo hoy en el acto de reinauguración de la sede de la Liga de Fútbol de Bariloche, donde se refirió también a la negociación salarial con los gremios que representan a los trabajadores del Estado provincial. Dijo estar esperanzada en lograr un buen resultado en la reunión paritaria del martes, porque las trabas que surgieron “son políticas y no económicas”. Insistió en que el gobierno no puede moverse de una suba del 21% para el semestre que ofreció en los primeros encuentros y que derivó en un paro de 48 horas llevado adelante por ATE y de Unter.

“Habían pedido el 20%, terminamos por ofrecer el 21 y se fueron aplaudiendo, así que no deberíamos estar lejos -afirmó Carreras-. Es difícil mejorar esa propuesta, porque Río Negro tiene el segundo mejor salario docente del país y el quinto entre los trabajadores estatales. Además debe ser tenido en cuenta el contexto, que es complejo y desafiante”. Subrayó que la propuesta del 21% escalonado garantiza que “durante el primer semestre todos los meses los sueldos llegarán con algún aumento. Es lo máximo que se puede comprometer para asegurar el pago en tiempo y forma, teniendo en cuenta además que en abril hay fuertes vencimientos de deuda”. Dijo que irán a la paritaria con el ánimo de “privilegiar el diálogo, como siempre hizo este gobierno”.