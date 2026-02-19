«Extorsivo» y «perverso»: el Gobierno lanzó duras críticas contra el paro general de la CGT

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó con dureza el paro nacional y aseguró que la medida atenta contra la libertad de los ciudadanos. Según el funcionario, el cese de transporte busca «complicarle la vida al trabajador» y responde a una dirigencia gremial que acumula un fuerte rechazo social.

Durante la jornada, Adorni vinculó la protesta con el cierre de la planta de Fate, señalando que los «paros salvajes» terminan destruyendo puestos de empleo. Mientras en el Congreso se debate la reforma laboral, el Ejecutivo nacional mantiene un fuerte operativo de seguridad ante la llegada de las primeras movilizaciones.

Adorni contra el sindicalismo: «No hay nada más antidemocrático»

Para el Gobierno, la huelga de este jueves no es una expresión legítima sino una herramienta de presión. Adorni calificó a la medida como «perversa» y sostuvo que los sindicatos hoy poseen un 80% de imagen negativa. “No hay nada más extorsivo que lo que están haciendo los sindicalistas”, afirmó tras criticar la parálisis total de trenes y subtes.

A pesar de la medida, el jefe de Gabinete destacó que hubo excepciones, como las 65 líneas del grupo DOTA que funcionaron con cronograma habitual. Sin embargo, en centros de trasbordo como Constitución y Liniers, se registraron largas filas y el uso de transportes informales para intentar llegar a los puestos de trabajo.

El conflicto de Fate y el impacto en los servicios

Sobre los despidos en la fábrica de neumáticos Fate, Adorni calificó el anuncio como «llamativo» por su coincidencia con el debate legislativo. Criticó el historial de conflictos de la empresa y aseguró que, durante años, la firma vivió de «exprimir a los argentinos» vendiendo productos con precios triplicados gracias a vínculos con gestiones anteriores.