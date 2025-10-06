Refugio circular es la nueva planta de reciclado en Bariloche para disminuir los residuos y generar puestos de trabajo

Bariloche ya cuenta con una planta de reciclado llamada “Refugio circular” que llevan adelante un grupo de jóvenes que, en 2019, comenzaron a reunirse con la idea de darle forma a varias iniciativas vinculadas al medio ambiente.

El desafío, en esta ocasión, fue reducir el nivel de basura que llega al vertedero y, por otro lado, generar una fuente de trabajo. “Lo que para algunos es basura, para otros es una fuente laboral. En este emprendimiento, somos principalmente mujeres en situaciones vulnerables. O bien que no terminaron el secundario o fueron madres jóvenes y, hoy, con 28, 29 años, quedan por fuera del sistema laboral”, señaló Jenifer Navarro, una de las fundadoras de la organización Jóvenes por Bariloche e integrante de Refugio Circular, ubicado en un predio de la calle Quinchamali 784 en el barrio El Frutillar, al sur de Bariloche.

La historia de la organización se remonta a 2019 cuando la selva amazónica era golpeada por varios incendios forestales. En ese momento, los chicos barilochenses pensaron cómo ayudar. Pero Patricia Hernández, madre de Jenifer, les sugirió mirar a su alrededor. Desde las ventanas de sus casas, podían ver un sector del bosque quemado al pie del cerro Otto. El foco entonces se puso en la ciudad y el trabajo nunca se detuvo.

Jóvenes por Bariloche se conformó como cooperativa en 2021 y desde este año, es fundación en la que participan 30 familias. “Venimos trabajando en la gestión de los residuos, con el reciclado especialmente de plástico y aluminio, generando valor agregado”, explicó.

La organización también se abocó a la plantación de árboles nativos y ya llevan plantados unos 3000 ejemplares en la zona del Alto de Bariloche. Ahora, la atención se puso en la producción de plantas nativas en un vivero.

“En 2023 hicimos un relevamiento para saber qué viveros privados producían plantas nativas y cuáles no. Lo cierto es que la mayoría no produce porque no les resulta rentable. Entonces, nos enfocamos en eso más que nada antes los incendios constantes los últimos años. El objetivo de restaurar está basado en la producción de plantas nativas”, advirtió Jenifer aunque reconoció que este proceso “es caro”.

“Un árbol -agregó-, para sacarlo al territorio, debe tener más de 6 o 7 años. Esto implica muchos cuidados y producción agroecológica. Por otro lado, desde 2020 tenemos una huerta comunitaria y damos charlas y cursos vinculados a la educación ambiental, específicamente en el cambio climático y cómo afecta esto en Bariloche”. Poco a poco, se fueron profesionalizando como promotores ambientales y sumaron capacitación de personal técnico y científico del Conicet.

Tiempo atrás, llevaron a cabo varias jornadas de limpieza y remediación en la zona del arroyo Ñireco donde sacaron 24 contenedores de basura. “Nos pasaba que íbamos a plazas a plantar árboles y encontrábamos todo sucio con mucho plástico y latas. En ese momento, estábamos todos sin trabajo y pensamos en transformar en una fuente laboral lo que nos gusta hacer”, comentó Jenifer.

Al pensar en los incendios cada vez más frecuentes en el basural de Bariloche que afectan a los barrios aledaños, los jóvenes se propusieron como objetivo reducir la llegada de basura. Así armaron un galpón de reciclado que, ya está en funcionamiento, de 9 a 17 horas.

Unas 12 personas de la organización reciben las donaciones de plásticos y latas de aluminio que, tras un proceso de trabajo, envían a dos empresas de Córdoba y Salta. “Una línea es el enfardado del plástico y la venta de aluminio; también hay chipeado de plástico con una máquina que nos aportó en comodato la Fundación Gente Nueva. Y a la vez, tenemos en comodato una bloquera y ya empezamos con procesos de prueba de un compuesto para armar ladrillos con material reciclado. La idea es vender a futuro ladrillos de plástico para la construcción”, planteó al tiempo que pidió la colaboración de la comunidad con el aporte de plásticos y latas.

Los teléfonos de contacto para aportar material son (0294) 15420-8140 y (0294) 15431-6596; en tanto, el mail es jovenesporbariloche@gmail.com.