Regresa el calor al Alto Valle con máximas que superan los 30°C: ¿qué pasa este jueves con el viento?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico del tiempo para este 26 de febrero de 2026. Mirá el detalle del clima.
Después de dos días de clima entre fresco y cálido, el calor vuelve con fuerza al Alto Valle. Este 26 de febrero, en la región valletana se espera un combo que combinará temperaturas altas y viento, aunque de intensidad más leve.
El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle
Según el pronóstico, este viernes será otra jornada ideal para disfrutar del aire libre. Sin embargo el día contará con la presencia de viento, por ello te contamos cuáles son los horarios a tener en cuenta.
Tanto en Neuquén como en Roca se espera una jornada calurosa y ventosa. En líneas generales la temperatura máxima superará los 30°C aunque la mínima se ubicará en los 16°C. El cielo se mantendrá entre algo nublado y despejado durante todo el día.
Lo más destacado será la intensidad del viento, que comenzará a incrementarse desde la mañana con ráfagas de hasta 50 km/h.
El detalle del clima en Neuquén
- Temperaturas: Máxima de 31°C y mínima de 16°C.
- Mañana: Cielo algo nublado con 23°C y vientos de 7 a 12 km/h.
- Tarde: Temperatura de 31°C con vientos del oeste (23-31 km/h) y ráfagas de 30km/h.
- Noche: Cielo nublado con 26°C, vientos del oeste de 13 a 22 km/h y ráfagas 44km/h.
El detalle del clima en Roca
- Temperaturas: Máxima de 31°C y mínima de 16°C.
- Mañana: cielo despejado con 23°C y vientos del norte de 23 a 31 km/h.
- Tarde: Temperatura de 31°C con vientos del oeste (23-31 km/h) y ráfagas de 46 km/h.
- Noche: Se mantendrá en 26°C con vientos del suroeste y ráfagas de hasta 28 km/h.
