Ranking mundial de los países con más perros: Argentina se metió en el top 10, ¿qué puesto ocupa?

Se publicó el ranking de los 10 países que tienen mayor cantidad de perros en el mundo. Se trata de un indicador que refleja el tamaño de las población, pero sobre todo la fuerte relación cultural entre las personas y sus mascotas.

El informe toma estimaciones oficiales y privadas sobre la población canina doméstica. El resultado confirmó que América y Asia, son los continentes que lideran el ránking mientras que Europa mantiene una presencia sólida en el top 10.

El ranking de los países con más perros

De acuerdo a los datos difundidos por Noticias Argentinas, el listado de los países con mayor población de perros domésticos se compone de la siguiente manera:

Estados Unidos: 90 millones Brasil: 55 millones China: 54,3 millones Japón: 20 millones Rusia:17,6 millones Reino Unido: 12 millones Alemania:10,3 millones India: 10,2 millones Argentina: 10 millones España: 9,3 millones

El lugar que ocupó Argentina llamó la atención porque se trata del segundo país latinoamericano en el ranking después de Brasil. Según el informe, Argentina tiene cerca de 10 millones de perros domésticos.

Especialistas vinculan este dato con una fuerte tradición cultural de convivencia con animales, tanto en hogares urbanos como en zonas rurales, donde el perro cumple roles de compañía, cuidado y protección.

Con información de Noticias Argentinas