Rescataron y multaron a un hombre que cayó 60 metros mientras hacía trekking en un cerro del parque Lanín

Un hombre tuvo un grave accidente este sábado en un cerro del Parque Nacional Lanín. Mientras hacía trekking, sufrió una caída de aproximadamente 60 metros. Las autoridades tuvieron que socorrerlo y, luego del operativo, multaron al lesionado. Los motivos.

El hecho ocurrió en el sector de la precumbre del Cerro Mallo, en la zona sur del sector protegido del parque nacional.

Allí, un hombre de 64 años oriundo de la ciudad de Buenos Aires practicaba trekking cuando sufrió una caída de aproximadamente 60 metros.

Cerca de las 16:40 inició un operativo de rescate por parte de guardaparques y rescatistas del ICE Sur, quienes debieron rastrillar la zona para dar con la persona lesionada.

Foto: Gentileza Parque Nacional Lanín.

El hombre fue localizado en estado consciente, presentando sólamente fatiga muscular en las piernas, aunque informaron que logró descender por sus propios medios acompañado por los agentes.

En la base del cerro lo aguardaba una ambulancia del SIEN del hospital Ramón Carrillo, cuyo personal de salud le realizó un chequeo general.

El hombre que cayó 60 metros en el parque Lanín fue multado

Desde el parque nacional informaron que no se tenía conocimiento sobre el ingreso del hombre de Buenos Aires al área protegida, ya que no había realizado el registro obligatorio de trekking en la página oficial.

Asimismo, indicaron que el operativo tuvo una duración aproximada de ocho horas y contó con la participación de dos cuadrillas del ICE SMA, Guardaparques Nacionales, SIEN y el Hospital SMA.

Dado a que no cumplió con los requisitos para acceder al cerro, desde guardaparques multaron al hombre por no estar registrado en la senda.