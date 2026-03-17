Un árbol cayó sobre un turista en El Bolsón y fue trasladado grave al hospital

Un turista de 30 años oriundo de Buenos Aires fue rescatado este martes tras sufrir la caída de un árbol en la zona del refugio Hielo Azul de El Bolsón. El operativo se inició a las 11.30, cuando el incidente se reportó en las inmediaciones del área de acampe.

Según informó la Policía de Río Negro, el hombre formaba parte de un contingente de 18 personas y tres instructores, como parte de una actividad vinculada a una escuela de guía de montaña de Buenos Aires. La asistencia se coordinó con personal de Protección Civil, Salud Pública y Bomberos.

Impactante operativo en El Bolsón: rescate aéreo en zona de montaña

El episodio tuvo lugar cuando un árbol cayó a pocos metros del campamento e impactó contra el excursionista. Según trascendió, el hombre presentó lesiones de gravedad, con compromiso en el tórax y la columna, además de fracturas costales.

El rescate incluyó el uso de un helicóptero por las dificultades del terreno.

La Policía comunicó que el traslado se realizó en helicóptero hasta la base operativa, donde una ambulancia aguardaba para completar el operativo sanitario. Desde allí, el herido fue derivado al hospital de El Bolsón para recibir atención médica.

El estado de salud del excursionista continúa bajo evaluación en el nosocomio local, donde se aguardan estudios para precisar el alcance de las lesiones.