Reto viral en TikTok que terminó en muerte: recomendaciones a las familias para prevenirlo

Una nena de 12 años fue encontrada muerta en su dormitorio en Santa Fe. Mientras los investigadores intentan determinar si su fallecimiento se generó a raíz de un reto viral en la red social TikTok, se conoció un caso similar en la región. Murió un adolescente en Roca y otro está grave y se presumen que ambos realizaron el mismo desafío de la red social.

“Todas las redes tienen sus problemas, pero TikTok es peor”, consideró María Zysman psicopedagoga y directora de la asociación Libres de Bullying. ¿Por qué? Basicamente explica que es por la corta duración de los videos, «donde no se ven ni explican los riesgos de las propuestas, así como su llegada a niños desde muy corta edad».

“En TikTok, para figurar, tenés que seguir esas consignas, ya sea un reto, un desafío, una coreo o lo que fuere”, dijo la especialista en una entrevista publicada por Clarín. Y, en ese marco, “se han generado cantidad de accidentes por saltar de un balcón a otro, por filmarse de una terraza desafiando la ley de gravedad y por muchísimas otras cosas que atentan contra la integridad”.

“La vida digital de los chicos de ninguna manera puede ser un espacio privado”, enfatizó la especialista y dijo que como adultos responsables es «fundamental una presencia activa en la cotidianeidad online de los chicos y chicas».

“No meterse es una excusa cómoda, porque da mucho trabajo acompañar a los chicos en el aprendizaje y el uso de las redes sociales. Si uno no está dispuesto a eso, no les tiene que dar celulares a los chicos”, señaló la psicopedagoga.

¿Qué hacer entonces? “No hay que prohibir sino acompañar, estar presente. No es meterse para retar o para juzgar lo que los chicos están haciendo. Es otro el lugar que tenemos que tener: es estar al lado, decirles lo que no les conviene, lo que no deben mostrar, lo que les puede dañar el cuerpo y la mente, lo que los expone a la violencia”, respondió.

“Vivimos en una época donde hay gran cantidad de información, pero con gran dificultad para elegir y desmenuzar qué información usar”, finalizó.