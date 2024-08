Riendera en Jesús María: Daniela es la única mujer entre los jinetes que representarán a Río Negro 

Desde la localidad de Río Colorado, Daniela Prates será la única mujer de la delegación representando a Río Negro en el certamen de Rienderos a nivel nacional. La competencia se realizará nada menos que en Jesús María, el próximo fin de semana del 11, 12 y 13 de Octubre.

Con un puesto ganado días atrás, en el clasificatorio cumplido en Villa Regina, esta jinete llegará a la ciudad de la Doma y el Folclore junto a Norberto Cutini, Pablo Escurra, Victor García, Cristian Navarro, Rubén Vargas, Néstor Pereda y Yonathan Pereda. La experiencia será en familia, porque estos últimos son el esposo y un sobrino de Daniela, respectivamente, según contó ella en diálogo con RÍO NEGRO.

Hasta ahí viajarán todos para mostrar su capacidad en la prueba de riendas, variedad distinta a la jineteada, donde se utilizan caballos ya amansados y el desafío es en realidad cumplir primero todo el itinerario armado entre tambores, ida y vuelta, a lo largo de una determinada distancia, sin cometer faltas contra el animal. Eventos populares si los hay, reúnen a miles de familias por toda la región que buscan alentar a su favorito.

Foto: Facebook.

***

Según contó Daniela, “hace varios años en Río Colorado se hacían competencias de habilidades a caballo, no sólo las clásicas pruebas de riendas, sino también de rastrín, la sortija, cañitas, cubiertas… en ellas había que demostrar la mansedumbre del animal y el manejo del que iba arriba. Luego se dejaron de hacer pero algunos volvimos a competir a pesar de que había pasado mucho tiempo. Viajamos a La Pampa y provincia de Buenos Aires, donde todos los fines de semanas hay fiestas de este tipo. No hay que estar registrado para poder correr”, explicó.

Para ella esta es una vocación que disfruta hace mucho. “Cuando tenía unos 8 años empecé a andar a caballo, a pesar de que nadie de mi familia lo hacía. Empecé con un caballito tuerto que estaba siempre suelto en un predio que tenía mi papá. No era mío y yo ni siquiera tenía un recado, pero andaba porque me gustaba y hacía lo que se me ocurría, no había nadie que me enseñara”, relató entre risas. Hoy esa niña decidida es profesora de química y física, que también pasó por otros deportes, como el mountain bike, pero que volvió a calzarse decidida los estribos.

En un ambiente de mucha presencia masculina, Daniela sabe que lo suyo sirve para que más mujeres se animen a competir. “Del río Colorado hacia el sur es muy raro ver mujeres corriendo, solo hay algunas pocas, pero hacia el norte las mujeres corren de igual a igual con los hombres y nunca hay inconvenientes con ellos. Los hombres no consideran que somos mujeres, a la hora de correr somos todos iguales. Nunca vi lo contrario, mirá que hemos corrido desde Saladillo a Los Menucos y nunca me sentí discriminada por ser mujer. Hay quienes andan mejor que los hombres y son respetadas y aplaudidas”, sostuvo.

La delegación rionegrina – Foto: Gentileza Sergio Herrera.

***

Consciente del valor de integrar la delegación y llevar los colores de la bandera provincial, afirmó que “es un orgullo y una gran responsabilidad, porque en nosotros están representados todos los rienderos rionegrinos, que no es poca cosa”. Mientras tanto, “Raúl” y una yegüita, “Patagonia”, son los compañeros de esta docente al momento de la competencia, cuando no descansan en la chacra donde los cuidan y mantienen con todas las atenciones en regla. “Con ella intenté clasificar el sábado y perdí la semifinal, justamente con mi marido, pero el domingo clasifiqué con Raúl”, dijo la jinete. No es la primera vez que se le da la posibilidad de lograr un lugar rumbo a Córdoba, “pero el año pasado surgieron algunas cuestiones personales que no me permitieron hacerlo, veremos qué resulta este año”, concluyó esperanzada.

Sobre estas iniciativas en la región, Sergio Herrera es uno de los referentes y difusores. Explicó que “forman parte de las distintas propuestas que se han generado a través de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, que apuntan a disfrutar del animal, sea cual sea la raza (…) Llegaron caballos de todo el Alto Valle, todo el que pudo, para clasificar. Se sacaron tres finalistas el sábado y tres el domingo”. De allí surgió el grupo que integran los oriundos de Río Colorado, junto a representantes de Cordero (García), Roca (Navarro y Vargas) y la comarca Viedma – Patagones, en el caso de Cutini y Escurra. Éstos últimos vienen con el galardón extra de haber logrado el ansiado título ya el año pasado.