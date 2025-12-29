Emergencia ígnea en Río Negro: en Viedma prohíben todo tipo de quema por el alto riesgo de incendios

La provincia atraviesa una sequía prolongada y aumentaron las intervenciones por incendios de pastizales. Foto: archivo.

La sequía prolongada, las altas temperaturas y el viento mantienen a la región en un escenario de riesgo extremo de incendios. En este contexto, continúa vigente en Río Negro la prohibición total de quemas para evitar nuevos focos que puedan afectar viviendas, campos y áreas naturales.

La Municipalidad de Viedma recordó la vigencia del decreto provincial y pidió respetar la normativa, ya que cualquier quema puede generar sanciones económicas y acciones legales. Advirtieron, además, que incluso una chispa mínima puede provocar daños graves en viviendas, la producción rural, la infraestructura y el ambiente.

Desde el municipio señalaron que el Cuerpo de Bomberos ya realizó numerosas intervenciones por incendios de pastizales y que muchas de estas situaciones se potencian por la falta de precipitaciones.

El área de Defensa Civil municipal permanece en estado de alerta y trabaja de manera coordinada con Bomberos, aportando recursos humanos, equipamiento y logística para las tareas de prevención y respuesta.

Qué está terminantemente prohibido

Encender fuego al aire libre en montes, senderos o sectores de ribera.

Quemar residuos, restos de poda, rastrojos o pastizales.

Usar fuego con fines recreativos fuera de los sitios y períodos autorizados.

Arrojar colillas, fósforos u objetos inflamables en rutas, caminos o espacios abiertos.

Recomendaciones para zonas rurales

Mantener limpias las picadas de chacras, campos y viviendas.

Despejar vegetación cercana a las construcciones.

Evitar la acumulación de residuos sólidos cerca de instalaciones.

Desde la Municipalidad recordaron que, ante cualquier foco de quema o situación de riesgo, se debe dar aviso inmediato a los números 103, 911 o 2920-483357.