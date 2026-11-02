RITUAL Cipolletti: uno por uno, los platos que preparan más de 20 restaurantes para el festival

La trucha curada en sidra será una de las propuestas de Cortez, que también incluirá cordero del Valle y peras en su menú. Foto: Chiwi Lambertone.

Una pizza de peras asadas con queso azul y nueces, mollejas lacadas en miso y sidra, cordero al asador con peras glaseadas al vino tinto o una hamburguesa con sriracha de frutos rojos. Son algunos de los platos que se podrán probar durante RITUAL Cipolletti, el festival gastronómico que se realizará del 11 al 15 de noviembre y que reunirá a más de 20 restaurantes y 70 productores de la región.

Distrito gastronómico + feria = RITUAL Cipolletti

Durante cinco días, los establecimientos que integran el Distrito Gastronómico ofrecerán menús creados especialmente para el encuentro, con descuentos y propuestas que buscan mostrar la diversidad de la cocina local. La pera y la manzana, dos productos emblemáticos del Alto Valle, tendrán un lugar destacado, pero también aparecerán espárragos, almendras, nueces, hongos, miel, sidra, vinos y carnes patagónicas.

La propuesta permitirá recorrer distintos restaurantes, compartir platos y descubrir cómo los cocineros incorporan ingredientes regionales a sus recetas. Habrá menús de tres pasos, preparaciones a las brasas, pizzas, hamburguesas, pescados, opciones vegetarianas y platos de inspiración internacional.

Carnes, fuegos y sabores patagónicos

María Ramona ofrecerá un menú de tres pasos que comenzará con una provoleta acompañada de rúcula, mortadela con pistachos y gremolata cítrica. Como principal servirá un medallón de lomo con crema de gírgolas y papines asados con oliva y romero. El cierre será con peras cipoleñas cocidas en sidra y helado.

María Ramona – Plato: María Ramona ofrecerá un menú de tres pasos que arranca con provoleta acompañada de rúcula, mortadela con pistachos y gremolata cítrica. Foto: Chiwi Lambertone.

En Chiquín, el fuego será protagonista. Una de las opciones incluirá empanada de osobuco, cordero al asador con papa aplastada y peras glaseadas al vino tinto. También habrá un menú con bagel de trucha ahumada, lasaña de trucha con salsa de hongos y crumble de manzana.

Cuatro Perros preparará una bruschetta caprese con tomates de chacra y pesto de albahaca, seguida de bondiola grillada con crema de panceta, espárragos, parmesano, chutney de pera Williams y almendras tostadas. De postre ofrecerá crumble de manzana con helado.

En Rosolina, los comensales podrán elegir entre sorrentinos de cordero con crema o bondiola braseada a la sidra con puré de manzanas. Las dos alternativas comenzarán con empanada de cordero y terminarán con peras al Malbec.

Rosolina – Empanada: La empanada de cordero será una de las entradas del menú especial que Rosolina preparó para RITUAL Cipolletti. Foto: Chiwi Lambertone.

Finca Araucaria presentará una propuesta llamada Humo, tierra y fuego, con trucha ahumada, papa crocante y manzana verde; remolacha asada con queso de cabra y pera especiada; y cordero braseado con croqueta cremosa y jugo reducido.

La parrilla también tendrá su lugar en Noble Campo, donde se podrá probar una degustación de carnes patagónicas y una costilla de chivo rellena de hongos, panceta y nueces. El postre combinará manzanas, peras y almendras.

Por su parte, Cortez ofrecerá trucha curada en sidra, cordero del Valle y pera a la sidra con sabayón.

De las técnicas japonesas al horno de barro

Uno de los menús más particulares será el de Noble Bar, que combinará la parrilla con técnicas japonesas. La propuesta incluirá mollejas lacadas en miso y sidra, ojo de bife ahumado a la leña con ponzu y berenjenas asadas al miso. Para terminar, una marquise de chocolate con pera del Valle.

Marga pondrá el acento en las verduras de estación. Su menú comenzará con alcauciles del Alto Valle, cuartirolo asado, espárragos, zucchinis y sidra. Continuará con cerdo cocido en horno de barro y finalizará con una tarta frangipane de frutillas, helado de manteca noisette y caramelo salado.

El chef de Marga, Simón L., trabaja en una de las preparaciones del restaurante, que apostará por verduras regionales y cocciones en horno de barro. Foto: Chiwi Lambertone.

En Arde, los productos regionales llegarán a una pizza de masa madre fermentada durante 48 horas, con espárragos orgánicos y panceta ahumada de Don Joel. También habrá malfatti de ricota y parmesano con alcaucil y un milhojas elaborado con harina de almendras.

Dunell’s Bar servirá bruschetta con tomates de huerta, rúcula, parmesano y porchetta; pollo en reducción de vermut con chutney de peras y papines; y crumble tibio de manzana.

En Café Nunou, la propuesta incluirá langostinos, salmón a la plancha con vegetales asados y un postre de lima.

Pizzas, hamburguesas y opciones para compartir

RITUAL también tendrá alternativas para quienes prefieran una comida más informal.

Donato preparará una pizza de peras asadas, queso azul y nueces, además de hamburguesas con panceta, morrón y cebolla caramelizada, y pollo frito con salsas. Las propuestas estarán acompañadas por cerveza artesanal del Alto Valle.

En Costra habrá una pizza con mozzarella, hongos de pino salteados, burrata ahumada, tomillo, ralladura de hongos y aceite de ajo.

Caos Burgers presentará su hamburguesa Red Flag, con versiones de carne, pollo y medallón vegetariano. Llevará queso, cebolla crocante y sriracha de frutos rojos.

Ajo Negro ofrecerá dos sándwiches: uno de carré de cerdo con escabeche de peras, rúcula y mostaza, y otro de jamón crudo, espárragos y zanahorias ahumadas.

En Ketodelvalle habrá preparaciones con coco, almendras, frutos rojos y chipá, con alternativas aptas para celíacos y sin gluten.

RITUAL reunirá a más de 20 restaurantes de Cipolletti, que ofrecerán menús especiales con productos regionales del 11 al 15 de noviembre. Foto Cecilia Maletti.

Lo de Richard sumará sabores de Medio Oriente, con kebbe, falafel, hummus y pickles, además de chipá y limonadas.

Para los amantes del pescado, Sushi Bike preparará un ceviche de salmón y lenguado y un combinado Alto Valle de 24 piezas.

Resto Letier ofrecerá matambrito a la pizza con puré rústico, ensalada de pera, queso azul y nueces, y tacos de langostinos. En tanto, Nuevo Puerto Fish Truck tendrá pescado frito, ceviche y vinagreta de mariscos.

La nómina de establecimientos participantes también incluye a Lo de Marcela y Bodega Gerome Marteau.

El fin de semana, la cocina llega al Parque Rosauer

El sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, RITUAL sumará una feria gastronómica en el Parque Rosauer, con entrada libre y gratuita. Funcionará de 12 a 23 y reunirá puestos de comida, productores, bodegas, sidreras y cervecerías, además de clases de cocina y música en vivo.

Entre las propuestas para comer, Del Sur llevará empanadas de ciervo y una hamburguesa de wagyu con queso brie, mostaza de frambuesa, chips de boniato y mayonesa de chile ancho.

Aconcagua presentará sus salames, bondiolas, jamones y mortadelas, junto con sándwiches calientes. La Copería ofrecerá vinos por copa y picadas individuales con fiambres, quesos y aceitunas.

Para quienes prefieran algo dulce, Dulce Moma preparará frutillas frescas con cuatro variedades de salsas y más de once toppings.

La primera edición de RITUAL combinará gastronomía, vinos, sidras y productos del Alto Valle. El fin de semana habrá una feria gratuita en el Parque Rosauer. Foto Cecilia Maletti.

La feria también permitirá conocer a los productores que abastecen a muchas de las cocinas participantes. Habrá frutas frescas y deshidratadas, frutos secos, harinas, conservas, miel, charcutería, quesos, vinos y bebidas elaboradas en el Alto Valle y el Valle Medio.

La idea del festival es que los visitantes puedan probar distintas preparaciones durante una misma salida, ya sea compartiendo los menús especiales de los restaurantes o recorriendo los puestos del parque.

El Distrito Gastronómico funcionará del miércoles 11 al domingo 15 de noviembre, mientras que la feria central se realizará el sábado 14 y el domingo 15, de 12 a 23, en el Parque Rosauer, ubicado en Blas Parera 487.

Información y contactos: Instagram: @ritualcipolletti – Correo: info@ritualcipolletti.com.ar