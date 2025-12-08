Roca encendió las luces para Navidad 2025: las fotos de los arbolitos de la ciudad 

El Municipio de Roca activó su espíritu navideño en la ciudad. Con arbolitos en distintos puntos de la ciudad y luces en las calles principales, quedó decorada para recibir las fiestas navideñas. Además, anunció la realización del Gran Mercado Navideño que tendrá lugar el sábado 20 y domingo 21 de diciembre, una propuesta organizada junto a comercios céntricos, artesanos y artistas locales para impulsar las ventas de fin de año y ofrecer un paseo festivo para las familias.

Paseo Peatonal en calle Tucumán

El sábado 20, entre las 17 y las 21, la calle Tucumán, desde Maipú hasta Belgrano, funcionará como paseo peatonal. Los comercios podrán exhibir productos en las veredas para facilitar el movimiento comercial en vísperas de las fiestas.

Paseo de Artesanos en Plaza Belgrano

El sábado 20 y domingo 21, de 17 a 23, la Plaza Belgrano será escenario del Paseo de Artesanos, con propuestas locales y la presencia de artistas que ofrecerán música y espectáculos en vivo, generando un ambiente navideño durante toda la jornada.

El Municipio destacó que el objetivo es acompañar a comerciantes y emprendedores, fortaleciendo la economía local en una de las fechas de mayor actividad del año. En los próximos días se confirmarán los detalles sobre la circulación vehicular y las instituciones que participarán del evento.

Roca prohíbe la venta y el uso de pirotecnia sonora

En el marco de las celebraciones de fin de año, el Municipio recordó que continúa vigente la Ordenanza Nº 4919/20, que establece la prohibición de venta y uso de pirotecnia sonora, así como también de globos de papel en la ciudad de General Roca.

La normativa responde a la demanda de un amplio sector de la comunidad, ante los perjuicios que generan los estruendos tanto en mascotas —que pueden sufrir daños, accidentes o pérdidas— como en personas con sensibilidad auditiva, especialmente quienes padecen TEA (Trastorno del Espectro Autista), Síndrome de Down o Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD).

Controles y canales de denuncia

Para garantizar el cumplimiento de la ordenanza, el Municipio realiza:

Controles en comercios habilitados para la venta de pirotecnia insonora .

. Recepción de denuncias de vecinos y vecinas.

Búsquedas en redes sociales para detectar ventas irregulares.

Actas de infracción en eventos donde se utilice pirotecnia no permitida.

Las denuncias por venta, depósito o uso de pirotecnia sonora pueden realizarse en los siguientes canales: