Roca: un motociclista fue hospitalizado tras chocar con un colectivo interurbano

Un motociclista resultó herido este jueves por la tarde luego de protagonizar un choque con un colectivo de transporte interurbano en Roca. El siniestro vial ocurrió sobre la calle San Juan, en las inmediaciones de El Canalito.

Choque entre una moto y colectivo en Roca

De acuerdo a las primeras informaciones, el colectivo circulaba por San Juan en sentido sur-norte. Por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta que transitaba por una de las intersecciones cruzó su trayectoria y terminó impactando contra el transporte.

Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital Francisco López Lima.

Fuentes del centro de salud indicaron que el paciente ingresó a la guardia en estado estable y que se le practicaban estudios para determinar la gravedad de las lesiones. En principio, presentaría una posible fractura de tobillo, aunque los profesionales se mostraron cautos debido a que la evaluación médica se encontraba en curso.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales que llevaron adelante las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente. Durante ese lapso, el tránsito en la zona permaneció interrumpido para facilitar las tareas de los investigadores.

Finalmente, se confirmó que el hombre ingresó al hospital con una contusión en el tobillo izquierdo y permanecerá algunas horas en observación.