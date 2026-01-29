Rubén Bastías: «La Fiesta del Puestero busca ser el epicentro de las jineteadas en la Patagonia»

El presidente del Centro Tradicionalista Huiliches, Rubén Bastías, brindó detalles exhaustivos sobre la organización de la Fiesta Nacional del Puestero, que se desarrollará en Junín de los Andes del 11 al 15 de febrero de 2026. En una entrevista que recorrió desde la grilla artística hasta las polémicas históricas por el uso del espacio público, Bastías destacó la consolidación del predio propio y la profesionalización del evento.

Uno de los hitos de la gestión actual ha sido el traslado definitivo de la feria de vendedores desde el casco urbano hacia el predio de la organización. Según Bastías, esta medida resolvió un conflicto de tres décadas con la Cámara de Comercio y permitió transparentar los fondos. «Antes era una caja de la política; nosotros recaudamos cien millones donde antes decían que había dos», sentenció el dirigente a radio UNCo CALF, subrayando que ahora cada feriante cuenta con contrato y seguro.

El predio de 4,5 hectáreas cuenta ahora con tribunas de cemento y proyecta la finalización de un camping con fogones para el próximo año. Respecto a la seguridad ígnea, Bastías fue tajante al defender el uso responsable del fuego en instalaciones preparadas, desestimando críticas sobre el riesgo de incendios en zonas controladas.

Grilla y nivel de competición

La fiesta contará con figuras de relieve nacional como Lázaro Caballero (jueves) y Sele Vera (sábado). No obstante, el corazón del evento sigue siendo la actividad de campo. Para esta edición, se confirmó la presencia de jinetes de élite como Brian Gómez y Ramón Córdoba, además de las mejores tropillas del país. Las entradas tendrán un costo de $20.000 los días viernes y sábado, y de $30.000 el jueves y domingo.

La organización recibió ayer la visita sorpresa del gobernador Rolando Figueroa, quien recorrió las instalaciones. Para Bastías, este respaldo institucional refuerza el carácter de la fiesta como motor económico regional. Actualmente, la capacidad hotelera en Junín de los Andes y zonas aledañas se encuentra prácticamente agotada, lo que ha derivado en el alquiler de alojamientos alternativos en casas de familia para cubrir la demanda de los miles de turistas que se esperan para el desfile y las montas especiales del domingo.

La confirmación de Sele Vera como artista central para la noche del sábado 14 de febrero ha generado una expectativa masiva, agotando las plazas hoteleras de la región. La joven barilochense, que ha revolucionado el género del chamamé romántico (o «chamamé estilizado»), se presentará por primera vez en el predio del Centro Tradicionalista Huiliches.

La Fiesta Nacional del Puestero iniciará formalmente el jueves 12 de febrero (tras el paseo de montados del miércoles 11) con una jornada dedicada a la Mujer de Campo en el predio de jineteadas. La grilla nocturna de ese día se perfila como una de las más potentes, destacando el segundo encuentro de comunidades mapuches para integrar a jinetes de la zona y el gran cierre musical a cargo de Lázaro Caballero, quien subirá al escenario mayor alrededor de la 1:30 de la mañana.

El viernes 13 las actividades comenzarán temprano con las categorías de Joven Gaucho y Puesterito, destinadas a las nuevas generaciones, seguidas por las primeras competencias del campeonato de jineteadas. Al caer la noche, se realizará la elección de la Flor del Pago (Buenamoza), acompañada por una variada oferta musical que incluye a Los Pincunches, los hermanos Moscosos y el Grupo Dínamo, entre otros artistas locales y regionales.

Para el cierre del fin de semana, el sábado 14 se centrará en las destrezas para mayores, la elección del puestero destacado y una exhibición de marcación de terneros, culminando con la esperada presentación de Sele Vera y Los Pampas. Finalmente, el domingo 15 se realizará el tradicional desfile por el centro del pueblo y las finales de jineteada en categoría Bastos, con la participación de jinetes de élite como el «Gato» Zamacona y Brian Gómez, disputando los broches de oro con las mejores tropillas del país.