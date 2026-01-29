Un avance histórico contra el cáncer de páncreas: científicos españoles lograron eliminarlo en ratones

Científicos españoles lograron un hito significativo en la lucha contra el cáncer de páncreas. Una investigación reciente consiguió la eliminación completa de tumores en ratones, lo que representa una gran esperanza para el tratamiento de esta enfermedad. El estudio, pionero en su tipo, emplea una novedosa combinación de tres terapias dirigidas.

El cáncer de páncreas se origina cuando las células del páncreas se multiplican sin control, lo que altera los mecanismos regulares de crecimiento celular. Este tipo de tumor se detecta muy pocas veces en sus fases iniciales, ya que no presenta síntomas específicos en las primeras etapas de su desarrollo.

Los síntomas suelen aparecer en fases avanzadas de la enfermedad. El cáncer de páncreas se considera uno de los tumores más implacables del tracto digestivo. Su ubicación cercana a estructuras vitales contribuye a su agresividad biológica y dificulta un diagnóstico precoz.

Una estrategia terapéutica innovadora para el cáncer de páncreas

Sin embargo, un nuevo estudio desarrollado en España genera una importante expectativa. El doctor Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y responsable del Proyecto CRIS de Cáncer de Páncreas, presentó los resultados de esta investigación. Estos hallazgos significan un progreso notable en la erradicación de los tumores pancreáticos.

Según un informe, el grupo de científicos identificó una triple combinación terapéutica. Esta estrategia tiene la capacidad de eliminar por completo los tumores de páncreas en modelos animales. El método se fundamenta en la unión de tres compuestos que atacan mecanismos esenciales para el crecimiento de las células tumorales.

Los compuestos utilizados son: uno que actúa de forma selectiva contra el oncogén KRAS, el principal impulsor del cáncer de páncreas. Los otros dos atacan las proteínas EGFR y STAT3, participantes clave en las señales que conducen a estos tumores.

Agencia Noticias Argentinas.

La inhibición simultánea de estas tres dianas resultó determinante para bloquear los mecanismos de resistencia del tumor. Este enfoque integral impide que las células cancerosas desarrollen mecanismos para evadir el tratamiento.

El estudio se publicó recientemente en una revista científica internacional de alto impacto. Demuestra que los tumores desaparecieron por completo en diversos modelos de ratón, incluyendo modelos PDX derivados de pacientes humanos.

Después de más de 200 días sin recibir tratamiento, los animales continuaron libres de la enfermedad. Adicionalmente, no mostraron toxicidad asociada a la terapia, un aspecto crucial para futuras aplicaciones clínicas.

El doctor Mariano Barbacid afirmó: “Por primera vez hemos logrado una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor”. Este avance abre una puerta a nuevas esperanzas para pacientes con esta compleja enfermedad.

*Con información de Agencia Noticias Argentinas