Ruta 22 con controles por la Fiesta de la Manzana 2026: piden circular con precaución, ¿cuál es el tramo afectado?

La Fiesta de la Manzana 2026 comenzó, este sábado será la segunda fecha y se espera una gran llegada de personas.

Debido a que el predio manzanero de Roca se encuentra a pocos metros de la Ruta Nacional 22, la Policía anunció que habrá control de tránsito por lo que se podrán registrar algunas demoras.

Tramos afectados por el control vial en la Ruta 22

Desde la Policía de Río Negro informaron que el operativo vial estará en función durante los días de celebración de la Fiesta de la Manzana 2026. El personal policial se ubicará en puntos estratégicos de la Ruta 22 con el fin asegurar el paso de transeúntes y vehículos evitando accidentes.

Los puntos de control estarán en los accesos a la ciudad de Roca por lo tanto todo este tramo podrá registrar demoras y restricciones, sobre todo a partir de las 17 cuando se prevé que abran las puertas para ingresar al predio de la Fiesta de la Manzana 2026 ubicado sobre calle Tronador.

Solicitan circular con precaución y a velocidad reducida en zonas aledañas al sector mencionado.