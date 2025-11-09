La bandera verde debutará en una playa de la Patagonia: qué significará esta indicación que por primera vez se usará en Argentina

En Rawson, se encuentra Playa Unión, una de los puntos concurridos en verano en la Patagonia. Para este temporada, el atractivo sumará una novedad vinculada con la señalización. Implementará en sus costas la bandera verde. Qué indicará.

Qué significará el uso de la bandera verde que estará en una playa de la Patagonia

Luis Torres, Jefe del Cuerpo de Guardavidas de Playa Unión, en comunicación con Radio Chubut, anunció la implementación de un sistema especial de bandera verde flúor para indicar dónde y cuándo se permiten los deportes náuticos, como el surf, en el balneario.

«La novedad es que esta bandera no estará fija, sino que se izará en sectores específicos para indicar que, en ese momento, los deportistas pueden practicar su actividad de manera segura», explicó en diálogo con ADN Sur.

Torres expuso: «Si la bandera verde está puesta, significará que se podrán practicar las actividades en el lugar. Si la retiramos, el deportista náutico se va a tener que ir a la zona específica», señaló.

La novedad se vincula con la reciente aprobación en el Concejo Deliberante de Rawson del marco regulatorio del uso compartido y seguro del espacio costero del Balneario Playa Unión «con criterios de sectorización, seguridad y convivencia pacífica entre bañistas y practicantes de actividades náuticas».

Torres ahondó que la bandera verde flúor se colocará debajo de la indicación que indica las condiciones generales del mar.

Por otro lado, el jefe del Cuerpo de Guardavidas de Playa Unión sostuvo que es algo que se aplica en las costas de España, Italia y Portugal. “Es la primera vez que se va a hacer esto en la Argentina”, destacó sobre el uso de la bandera verde.

La temporada de verano comenzará el 6 de diciembre y se extenderá hasta el 8 de marzo.

Una playa de la Patagonia usará la bandera verde. Foto: Gentileza Canal 12 Web.

Bandera verde, la novedad que sumará una playa de la Patagonia: la ordenanza

El texto completo de la ordenanza en Rawson, que estableció el marco normativo para los deportes naúticos: