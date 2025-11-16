Alerta por viento en Neuquén y Río Negro este lunes: qué zonas afectarán las fuertes ráfagas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla en toda la provincia de Río Negro y gran parte de Neuquén. Qué dice el pronóstico en la cordillera y la costa atlántica.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en Neuquén este lunes. Para mañana, el pronóstico había marcado una máxima de 29°C en el Alto Valle. Qué va a pasar en la cordillera y la costa atlántica.
«El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.», precisó el SMN.
Se espera que los peores horarios sean entre la tarde y la noche. Las zonas afectadas son:
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Este de Pehuenches.
- Picún Leufú.
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Oeste de Añelo.
- Oeste de Pehuenches.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
Cómo va a estar este lunes en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro
Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este lunes en Neuquén capital se espera una jornada cubierta, con una máxima de 29 °C durante el día, vientos moderados del oeste que alcanzarán ráfagas de hasta 68 km/h y una presión de 1006 hPa. Por la noche, el cielo seguirá cubierto, la temperatura descenderá a 12 °C y el viento rotará al sudoeste, manteniendo ráfagas de 68 km/h, mientras la presión atmosférica aumentará a 1010 hPa.
En General Roca, el lunes 17 se presenta cubierto y ventoso, con una máxima de 29 °C, vientos del oeste que alcanzan los 71 km/h y una presión de 1006 hPa. Por la noche, el cielo seguirá mayormente cubierto, la temperatura descenderá a 11 °C y el viento rotará al sudoeste, con ráfagas de hasta 56 km/h. ascenderá a 1012 hPa.
Qué va a pasar en la cordillera y la costa atlántica
En Bariloche se aguarda un lunes cubierto con una máxima de 11°C y un cielo parcialmente nublado, con poca incidencia del viento. Por la noche la mínima llegará a los 0°C, mientras que el viento surcará desde el noroeste con ráfagas de 63 km/h.
En la Viedma se presentará mayormente cubierto y ventoso con una tarde calurosa que alcanzará los 32 °C, vientos del oeste de hasta 40 km/h y una presión mínima de 998 hPa, lo que anticipa inestabilidad. Hacia la noche, continuará el cielo mayormente cubierto, la temperatura descenderá a 10 °C y el viento rotará al sur, con ráfagas que podrían llegar a 72 km/h, mientras la presión aumentará a 1006 hPa.
