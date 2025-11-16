Alerta por viento en Neuquén y Río Negro este lunes: qué zonas afectarán las fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en Neuquén este lunes. Para mañana, el pronóstico había marcado una máxima de 29°C en el Alto Valle. Qué va a pasar en la cordillera y la costa atlántica.

«El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.», precisó el SMN.

Se espera que los peores horarios sean entre la tarde y la noche. Las zonas afectadas son:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Cómo va a estar este lunes en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este lunes en Neuquén capital se espera una jornada cubierta, con una máxima de 29 °C durante el día, vientos moderados del oeste que alcanzarán ráfagas de hasta 68 km/h y una presión de 1006 hPa. Por la noche, el cielo seguirá cubierto, la temperatura descenderá a 12 °C y el viento rotará al sudoeste, manteniendo ráfagas de 68 km/h, mientras la presión atmosférica aumentará a 1010 hPa.

En General Roca, el lunes 17 se presenta cubierto y ventoso, con una máxima de 29 °C, vientos del oeste que alcanzan los 71 km/h y una presión de 1006 hPa. Por la noche, el cielo seguirá mayormente cubierto, la temperatura descenderá a 11 °C y el viento rotará al sudoeste, con ráfagas de hasta 56 km/h. ascenderá a 1012 hPa.

Qué va a pasar en la cordillera y la costa atlántica

En Bariloche se aguarda un lunes cubierto con una máxima de 11°C y un cielo parcialmente nublado, con poca incidencia del viento. Por la noche la mínima llegará a los 0°C, mientras que el viento surcará desde el noroeste con ráfagas de 63 km/h.

En la Viedma se presentará mayormente cubierto y ventoso con una tarde calurosa que alcanzará los 32 °C, vientos del oeste de hasta 40 km/h y una presión mínima de 998 hPa, lo que anticipa inestabilidad. Hacia la noche, continuará el cielo mayormente cubierto, la temperatura descenderá a 10 °C y el viento rotará al sur, con ráfagas que podrían llegar a 72 km/h, mientras la presión aumentará a 1006 hPa.