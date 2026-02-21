Sábado a puro ritmo en la Fiesta de la Manzana 2026: quiénes tocan y el pronóstico del tiempo

Luego de una primera jornada espectacular, este sábado llega la segunda noche de la Fiesta de la Manzana 2026 en Roca, uno de los eventos más esperados del verano patagónico. El festival se consolida como un gran espacio de encuentro para las familias, con propuestas para todas las edades que combinan música en vivo, espectáculos, actividades recreativas y una amplia oferta gastronómica regional.

Fiesta de la Manzana 2026: quiénes tocan este sábado en Roca

En el escenario mayor, la grilla para este sábado 21 promete una noche cargada de ritmo y baile. La jornada abrirá con Álamo Plateado, que traerá su propuesta de cumbia colombiana, seguida por el tradicional Concurso Peso de la Manzana por un auto 0 km, uno de los momentos más esperados por el público.

Luego será el turno de Piel de León, con lo mejor de la cumbia santafesina, para dar paso a Emanero, que aportará su estilo urbano y pop. El cierre estará a cargo de Damas Gratis, una de las bandas más icónicas de la cumbia argentina, que promete un final a puro baile.

El escenario regional también ofrecerá una variada propuesta artística: se presentarán Simbiosis en Movimiento con una puesta de danza del IUPA, Tango Austral con un repertorio de tango y Piazzolla, Tralihue con malambo fantasía, Linaje con folclore tradicional, Peñeros con un recorrido por el folclore popular y Disfruto con todo el ritmo del cuarteto.

Fiesta de la Manzana 2026: cómo estará el tiempo este sábado

Para quienes se acerquen a disfrutar de la Fiesta de la Manzana 2026, el pronóstico del tiempo de la AIC anticipa una jornada con cielo cubierto. Durante el día, la temperatura máxima alcanzará los 32 °C, mientras que la mínima será de 13 °C, por lo que se recomienda tener en cuenta las variaciones térmicas para disfrutar del evento con mayor comodidad.