Calor, viento e inestabilidad en Neuquén y Río Negro este sábado: esperan fuertes ráfagas en el Alto Valle

Se espera un fin de semana caluroso, con viento y hasta con posibles tormentas en Neuquén y Río Negro. En detalle, qué dice el pronóstico del tiempo para el Alto Valle, la cordillera y la costa atlántica para este sábado.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en Neuquén capital y Cipolletti se aguarda un 18 de octubre nublado, con una máxima de casi 30°C y con presencia del viento desde el noreste a 40 km/h.

Por la noche, la mínima será de 9°C, mientras que las ráfagas aumentarán su intensidad a casi 70 km/h.

Fuente: AIC.

En General Roca y alrededores pronosticaron para mañana una jornada nublada, con una máxima de 28°C y con viento proveniente del norte.

Por la noche la mínima será de 10°C y estará mayormente cubierto y ventoso, ya que desde el noreste llegarán ráfagas de casi 80 km/h.

Fuente: AIC.

Cómo va a estar este sábado en la cordillera

En Bariloche se aguarda un día inestable con posibles lluvias y una máxima de casi 20°C, acompañado por una pequeña brisa desde el sudeste.

Por la noche no se esperan precipitaciones, mientras que hará mucho frío pero no se sentirán heladas con una mínima de 2°C.

Fuente: AIC.

En San Martín de los Andes también estará inestable con posibles lluvias, con una máxima de 17°C y una leve brisa desde el este. Por la noche, la mínima será de 0°C y el viento surcará desde el oeste con baja intensidad.

Fuente: AIC.

Qué se espera en la costa atlántica

En la capital rionegrina, Viedma, se espera un sábado despejado, con una máxima de 26°C y poca presencia del viento proveniente desde el oeste.

Por la noche estará mayormente nublado, pero sin probabilidad de lluvias, y con una mínima de 9°C. Mientras tanto, se aguardan fuertes ráfagas de casi 70 km/h desde el sur.