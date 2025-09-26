Viento y lluvia, las alertas en Neuquén y Río Negro para este fin de semana: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para este fin de semana en Neuquén y Río Negro por viento y lluvia. Cuáles son las zonas que estarán afectadas por fuertes ráfagas y grandes precipitaciones.

El organismo nacional indicó que este sábado 27 de septiembre algunas localidades de ambas provincias registrarán lluvias de variada intensidad.

«En las zonas cordilleranas se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm; mientras que en las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20mm«, detalló el SMN.

Además, señalaron que no se descarta «la precipitación en forma de lluvia y nieve mezcladas» en las zonas más altas y que el peor horario será durante la noche.

Las localidades afectadas son:

Los Lagos (Neuquén).

(Neuquén). Bariloche (Río Negro).

(Río Negro). Cordillera de Pilcaniyeu (Río Negro).

(Río Negro). Cordillera de Ñorquincó (Río Negro).

Mapa de alertas para este sábado 27 de septiembre. Fuente: SMN.

Alerta por viento este domingo en Río Negro

Por otra parte, el Servicio Meteorológico también emitió alerta por viento en Río Negro para este domingo 28.

Varias localidades estarán «afectada por fuertes vientos del sector norte, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h», mencionó el organismo y añadieron que el peor horario será durante la madrugada.

Las zonas afectadas son:

Meseta de Pilcaniyeu

Meseta de Ñorquincó

9 de Julio

Oeste de El Cuy

25 de Mayo

