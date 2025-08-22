¿Hasta cuándo sigue la lluvia en el Alto Valle? El pronóstico completo para Neuquén y Río Negro

El cielo del Alto Valle amaneció gris y repleto de nubes. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) había anunciado lluvias para este viernes 22 de agosto y finalmente llegó alrededor de las 16 a la capital de Neuquén. ¿Hasta cuándo se anuncian precipitaciones? ¿Qué pasa en Río Negro?

Lluvia en el Alto Valle: el pronóstico en Neuquén para el fin de semana

La AIC pronosticó lluvia solamente para este viernes en la tarde. A la noche ya no se prevé y tampoco este sábado 23 de agosto. Sí se anuncia viento y ráfagas de más de 60 kilómetros para esta noche y mañana.

En cuanto a la temperatura, hoy la máxima no superará los 12°C. El sábado aumentará un par de grados, pero no excederá los 14°C. La mínima pronosticada, según la AIC, es de 0°C.

El domingo se prevé un cielo mayormente cubierto, con máximas de hasta 20°C y una mínima de 4°C. El viento también estará presente con velocidades que oscilarán entre los 40 y los 65 kilómetros por hora.

¿Lluvia en Roca? El pronóstico este viernes, sábado y domingo

Para el Alto Valle, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) pronostica lluvia solamente para la tarde de este viernes. Por la noche ya no se esperan precipitaciones, ni tampoco durante todo el sábado 23 de agosto. Sin embargo, sí se anuncia viento, con ráfagas que superarán los 60 kilómetros por hora entre esta noche y la mañana siguiente en Roca.

En cuanto a la temperatura, la máxima para hoy no superará los 12°C. El sábado la temperatura aumentará, pero no excederá los 14°C, con una mínima pronosticada de 0°C.

El domingo se espera un cielo mayormente cubierto, con máximas que podrían llegar a los 20°C y una mínima de 4°C. El viento también estará presente, con velocidades que oscilarán entre los 40 y los 65 kilómetros por hora.