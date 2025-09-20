Sacaron 1.500 kilos de residuos antes de la llegada de los pingüinos a las playas de Chubut

Estudiantes y docentes participaron de una jornada de limpieza en playas del golfo Nuevo. Gentileza Global Penguin Society.

Con bolsas en mano y guantes puestos, llegaron los primeros voluntarios a la playa. De inmediato empezaron a ver el panorama: restos de sogas, cajones rotos y botellas plásticas arrastradas por el mar. La escena ocurrió las playas de Chubut, Punta Ninfas, El Pedral y Cracketres, puntos estratégicos del golfo Nuevo donde cada año miles de aves llegan a anidar.

Limpieza de playas en Chubut: 200 cajones de pesa

El objetivo era claro: dejar la costa en mejores condiciones antes de que los pingüinos regresen a sus colonias de reproducción. El Día Mundial de la Limpieza se celebra cada septiembre en más de 190 países y convoca a millones de personas.

En Chubut, la conmemoración tomó forma en una jornada organizada por la Global Penguin Society, la agencia de turismo Argentina Visión y la Estancia El Pedral, que reunió a 110 participantes de distintas edades y trayectorias.

Hubo estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria N.º 776 de Playa Unión, jóvenes de la Universidad del Chubut y del Club Municipal de Ciencias y Tecnología de Puerto Madryn, además de guías de turismo y vecinos comprometidos.

En pocas horas se retiraron 1.500 kilos de residuos y 200 cajones de pesca. Entre lo más habitual se repitieron los plásticos de un solo uso -botellas, bolsas, tapitas y fragmentos-, además de sogas, redes, tanzas, vidrios y metales oxidados.

Todos estos son materiales que a simple vista parecen inofensivos, pero que permanecen durante décadas en la costa y representan un riesgo permanente para la fauna marina.

Limpieza de playas en Chubut por los pinguinos: qué se hace con los residuos

Todo el material recolectado fue enviado al centro de reciclado, y en el caso de los cajones de pesca, la historia no termina ahí: se transformarán en mobiliario escolar a través de una recicladora local.

Lo que fue desecho en el mar se convertirá en bancos y mesas para chicos de la región. Una forma concreta de enlazar el cuidado ambiental con la educación y de dar un ejemplo de economía circular que beneficia a toda la comunidad.

“El objetivo de estas acciones es restaurar el hábitat costero, reducir los impactos negativos en el ecosistema y dejar un ambiente saludable para los pingüinos y la fauna local, al mismo tiempo que se fomenta la conciencia ambiental en los participantes”, destacaron desde la organización.

Desde 2009, la Global Penguin Society impulsa limpiezas en la zona con la colaboración de más de 750 personas.

A lo largo de los años, las toneladas de residuos retirados ayudaron a mejorar las condiciones de áreas claves donde los pingüinos de Magallanes hace sus nidos.

Más allá de las cifras, lo que quedó en evidencia en esta jornada es el valor de los gestos colectivos. Cientos de manos, de distintas edades, se unieron para retirar desechos que la marea devuelve día tras día.

Cuando los pingüinos regresen a la costa en busca de un lugar para anidar, encontrarán un hábitat más limpio y seguro.