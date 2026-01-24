Salud de Nación negó la denuncia sanitaria del diputado rionegrino Mango

En respuesta a la denuncia de «desmantelamiento», el ministerio de Salud de la Nación afirmó que el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas se amplió y se incorporaron en su coordinación tres hospitales (El Cruce-Néstor Kirchner; el Dr. Juan Garrahan y el Prof. Alejandro Posadas).

Esa respuesta institucional sale al cruce de la denuncia pública del diputado Marcelo Mango, centrada en la actual directora nacional en esa cartera, la rionegrina Mercedes Ibero, al entender el parlamentario que ese programa inició «un desmantelamiento» y aludió a “la falta de sensibilidad del gobierno nacional”. El hecho cuestionado radica en «la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados».

En cambio, Salud señaló que el Programa incluyó a su coordinación a esos tres “hospitales de alta complejidad” y eso permitirá iniciar “una nueva etapa que le permitirá potenciar el trabajo en red, asegurando un funcionamiento más eficiente y garantizando estándares de calidad”.

La cartera sanitaria remarcó que el “objetivo es fortalecer la articulación en todo el país, mejorar los circuitos de derivación y ampliar la capacidad de respuesta”.

Señaló que en el 2025, “el Programa recibió 2.785 notificaciones y realizó las 1.765 intervenciones médicamente indicadas”, asegurando que actualmente “no hay niños en lista de espera para intervenciones quirúrgicas por cardiopatías congénitas”.

También consignó que “en lo que va del año, el programa ha recibido más de 80 notificaciones a través del sistema SISA que fueron analizadas y derivadas correctamente dentro de la red federal de atención”.

En su comunicado, Salud explicó que la “nueva estructura operativa funcionará en la sede central” del ministerio, “agilizando aún más la articulación con los equipos de salud de todo el país”.

Entendió que el “Centro Coordinador del PNCC cumple un rol clave en el acceso oportuno al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de niños con cardiopatías congénitas”, y su “función es articular con los centros asistenciales jurisdiccionales para la asignación y tratamiento de los casos, según criterios de urgencia, distancia y capacidad de respuesta”.

Ibero, la médica rionegrina que fue viceministra de Salud de Río Negro en la pandemia, es titular de la Dirección de Abordaje por curso de Vida y, en la cartera nacional, protagonizó también campañas de difusión.

Simultáneamente, fuentes libertarias insistieron en negar ese “supuesto vaciamiento del Programa” y, en cambio, se remarcaron que el mismo se “fortaleció” a partir de la incorporación de aquellos tres hospitales nacionales.

Además, denunciaron que en el 2025 figuraban 13 personas en el PNCC, que era un “exceso para la cantidad de trabajo” y, por eso, se explicó la “reorganización y optimización planteada” por Salud.