Marcelo Mango cuestionó a Mercedes Iberó por el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas

Iberó ocupó varios cargos en Río Negro y fue la voz oficial del gobierno durante la pandemia. Foto: Marcelo Ochoa.

El despido de profesionales del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas generó un encuentro entre diputados nacionales de Unión por la Patria con familiares de niños y niñas que sufren esta enfermedad y derivó en un fuerte reclamo entre rionegrinos.

El flamante diputado Marcelo Mango, que ocupa la banca que dejó Martín Soria al asumir como senador nacional, cuestionó con dureza «la falta de sensibilidad del gobierno nacional» en una nota dirigida a Mercedes Iberó, actual Directora Nacional de Abordaje por Curso de Vida del Ministerio de Salud y exfuncionaria rionegrina durante la gestión de Arabela Carreras.

Los legisladores nacional recordaron que 2026 comenzó con el desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), luego de que el gobierno de Javier Milei dispusiera la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que tenían a su cargo la coordinación.

En este contexto, Mango, realizó un reclamo a Iberó «por el cierre efectivo» que la funcionaria libertaria está llevando a cabo del Programa de Cardiopatías Congénitas, y cuestionó «la falta de sensibilidad» del gobierno nacional frente a los sectores más vulnerables: “No hay sentido común ni sensibilidad con los más vulnerables y desprotegidos. Ya lo vivimos el año pasado con los discapacitados, los jubilados y cada vez van por más sectores”.

En la reunión se planteó que las cardiopatías congénitas constituyen la segunda causa de mortalidad neonatal y que cada año nacen en la Argentina más de 4.000 bebés con esa condición y más de la mitad necesita una intervención quirúrgica para sobrevivir.

El bloque manifestó que «el compromiso con el derecho a a salud del pueblo argentino y, en particular el de las infancias es incluadicabe» y «exigió la inmediata retitución del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitaw, la reincorporación del eqiupo especializado» y el cumplimiento de la ley sobre esa materia, sancionada en 2023.

Mercedes Iberó en el gobierno Nacional

Iberó, nacida en Zárate pero de extensa actividad profesional y política en Río Negro, ocupó distintos roles en el Ministerio de Salud y tuvo su mayor exposición pública cuando en 2020 se convirtió en la vocera oficial durante la pandemia de Covid 19.

Un año antes tuvo su primera experiencia política porque fue segunda candidata suplente en las elecciones de Senadores Nacionales y en 2021 la gran exposición anterior le permitió ser fundamental en la campaña que consagró a Agustín Domingo como diputado nacional y ella quedó cerca de una banca.

Tras esa experiencia se desempeñó como Secretaria de Desarrollo Estratégico de la Secretaría de Planificación que conducía, Daniel Sanguinetti; y estuvo a un paso -en abril de 2022- de convertirse en Defensora el Pueblo de Río Negro. Era la candidata de todos, pero a último momento no fue elegida y Adriana Santagati se mantuvo en el cargo.

Luego pasó al Ministerio de Desarrollo Humano, donde ocupó la Secretaría de Adultos Mayores, y con la renovación poplítica en diciembre de 2023 emigró hacia la capital federal para sumarse al área de Salud del gobierno Nacional.