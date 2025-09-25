ESCUCHÁ RN RADIO
Viento y ráfagas de hasta 70 km/h en el Alto Valle durante el sábado y domingo: antes se esperan lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó jornadas ventosas en Neuquén y Río Negro.

Redacción

Por Redacción

Viento en Neuquén y Río Negro. Foto: Archivo Florencia Salto..

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticiparon que durante el sábado y domingo 27 y 28 de septiembre habrán jornadas con viento y ráfagas en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. El viernes se espera una jornada inestable con lluvias y chaparrones.

Cómo estará el clima en Neuquén, Roca y Regina este sábado y domingo

En Neuquén, se espera que el sábado esté algo nublado y que la máxima sea de 21°C. Se anunció desde el SMN una jornada ventosa y ráfagas de hasta 60 km/h durante la madrugada y mañana. Para el domingo hay pronosticado que suba levemente la temperatura y que se intensifiquen las ráfagas.

En Roca, se espera que durante el fin de semana las máximas ronden entre los 21 y 25°C, y que sean días ventosos. El sábado se esperan ráfagas de hasta 59 km/h y el domingo de 69 km/h. Hay un pronóstico similar en Villa Regina.

El SMN comunicó que el viernes hay anunciado en el Alto Valle chaparrones durante la mañana y lluvias por la tarde.

Foto: Captura SMN.

Tardes cálidas y fin de semana con viento

Según el pronóstico extendido de la AIC para la región, que es desde el jueves 25 y hasta el martes 30 de septiembre , «habrá un aire del norte cálido» con «períodos ventosos e inestables».

Se marcó un «aire frío el viernes en cordillera con lluvias y nevadas débiles, vientos del sudoeste».

Además que se espera «tiempo bueno el fin de semana, y tardes cálidas especialmente el domingo«. Anticipó «días de primavera la próxima semana».


