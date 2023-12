Se movilizarán en contra del DNU y el protocolo antipiquetes este miércoles en Viedma, Bariloche y Roca

Diferentes organismos de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, se movilizarán este miércoles 27 en Viedma, Bariloche y Roca, en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el presidente Milei y al protocolo antipiquetes dictado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. «Tanto uno como otro, afectan gravemente el funcionamiento democrático», afirmaron en el escrito.

La movilización será a las 12 en todas las ciudades. En Roca se concentrarán en las calles Tucumán y Avenida Roca y desde allí se trasladarán al Juzgado Federal; en Viedma se reunirán en el Juzgado Federal y en Bariloche en el Centro Cívico.

En referencia al protocolo, apuntaron que desconoce diferentes derechos como el de «peticionar ante las autoridades, la reunión pública y a la participación democrática, asi como también el derecho a la libertad

de expresión», expresaron.

En el caso del DNU, exclamaron que no cumple los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, ya que «no se dicta en una situación excepcional y no reúne las exigencias legales de necesidad y urgencia» y agregaron que «con la emisión de este decreto el Poder Ejecutivo se arroga facultades que son propias del Poder Legislativo. No dando muestras a ninguna disposición al debate».

«Se desconoce la norma constitucional, cuando ignora los derechos sociales establecidos en el Art. 14 bis que aseguran el derecho a la huelga y prohíben el despido arbitrario. En el mismo DNU, derriba cualquier tipo de protección al inquilino y deja todo librado al funcionamiento del mercado inmobiliario. Modifica normas que comprenden a la farmacia como parte de un sistema de salud, para adjudicarle un rol estrictamente comercial, lesionando así los derechos de salud pública e integridad psicofísica. Deroga la Ley de Abastecimiento, Ley de Góndolas y de regulación de precios, afectando directamente a la economía familiar de los sectores populares», señalaron y apuntaron que «la derogación de la Ley de Tierras, afecta directamente la Soberanía nacional, favoreciendo intereses extranjeros».

Destacaron además que el decreto avanza en la privatización de las empresas estatales, como los medios de comunicación públicos, suprimiendo el derecho de la ciudadanía a la información.

Estos puntos mencionados constituyen «solo un par de ejemplos del avasallamiento que persigue el gobierno sobre los derechos conquistados, sobre todos los principios democráticos y de solidaridad, construidos en nuestro país», declararon.

También dijeron que a través del autoritarismo buscan imponer un nuevo orden social a favor de los sectores empresariales, generando perjuicio para las clases populares, trabajadora, pymes, organizaciones sindicales, gremiales y sociales.

«Es de necesidad y urgencia frenar este proyecto que excluye a las mayorías, dando lugar a la

derogación de derechos conquistados en históricas luchas del pueblo trabajador», concluyeron.

La misma es convocada por la CTA Autónoma, CGT- La Bancaria, CTA de los trabajadores y trabajadoras, el Observatorio de Derechos Humanos, la Liga Argetina de Derechos Humanos, Utep, CCC, Movimiento Evita, Somos Barrio de Pie, Fenat, ATE, Unter, Sitrajur, Adunc, Adiupa, Apinta, Asspur y Sitraiupa.

Adhieren la Asociación de Familiares y Víctimas de Terrorismo de Estado de Río Negro, Red por el Derecho a la Identidad nodo Fiske Menuco, Liga Argentina por los Derechos Humanos en Patagonia, Comisión por la Memoria de Río Colorado, Obervatorio de Derechos Humanos de Río Negro, APDH Neuquén, Red por el Derecho a la Identidad en Cipolletti, Red por los Derechos Humanos en Cipolletti, Red por la Identidad de la Comarca Viedma-Patagones.