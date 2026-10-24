Se retoman los shows y actividades de la Juventud en Bariloche: homenaje a Virus y Eugenia Quevedo

La intensidad de las lluvias del viernes por la tarde obligaron al Concejo Deliberante de Bariloche, que organiza la Semana de la Juventud, a reprogramar algunas de las actividades y se espera hoy un «súper sábado» de espectáculos en la plaza del Centro Cívico.

Para este sábado 24 de octubre, con un pronóstico más alentador, se espera una jornada cargada de espectáculos y emociones, además del color y sabor de todos los stands de los colegios participantes -que ofrecen comidas con el objetivo de recaudar fondos para su viaje de egresados- que reabrirán al mediodía en el Centro Cívico.

A las 14 está previsto que Fede Moura, líder de la banda homenaje a Virus, se presente en el escenario principal del Centro Cívico, recordando todos los éxitos de una de las bandas más reconocidas del rock nacional.

El escenario principal del Centro Cívico vuelve a quedar habilitado hoy a las 14 con el homenaje a Virus. Foto: Chino Leiva

A continuación será el turno del Concurso de Coreografías que llevarán adelante los alumnos de todas las escuelas participantes de la Semana de la Juventud.

A las 18, será el turno del ballet folclórico Tolkeyén, que llevará más de 30 años de trayectoria a su repertorio de baile. Luego se realizará la apertura oficial que se postergó este viernes, con la presencia de autoridades municipales y provinciales.

Mientras que a las 21 horas comenzará uno de los momentos más esperados del evento: el recital de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos, que actuarán por primera vez en Bariloche, en un show donde cantarán todos sus éxitos y se espera un plaza colmada, para disfrutar de una de las bandas de cuarteto del momento.