Se viene el Torneo “Políticos de la Nación Argentina repavimenten la Ruta 151”: fútbol, ingenio y un reclamo que no cesa

El ingenio popular que no descansa. La desidia tampoco.

La demanda eterna de la gente hacia sus gobernantes y un pedido que se renueva a viva voz pero que tiene oídos sordos. Las rutas nacionales que atraviesan el territorio rionegrino son casi una postal de guerra. Un panorama desolador sin importar la dirección ni los números, puede ser al sur o puede ser al norte. En este caso, la vía en cuestión es la calamitosa Ruta Nacional 151, conocida también como ‘la ruta del petroleo’ pero rebautizada como ‘la ruta de la muerte’ por quiénes la padecen día a día.

La gente de la zona de Catriel, en el norte rionegrino, renueva permanentemente su pedido desesperado para que la traza que los comunica, al sur con el resto de la provincia y al norte con la región de Cuyo, sea repavimentada. Los reclamos generalmente son por los carriles habituales, aunque también algunos dejan lugar para el ingenio a pesar de que el contexto es un verdadero drama.

La Asociación Civil de Fútbol amateur de Catriel, con personería jurídica desde el 2020, pero que se creó en 1994, organizó para este fin de semana, la realización de un torneo llamado “Políticos de la Nación Argentina, repavimenten la Ruta Nacional 151”. Un título con inventiva de comedia pero que intenta visibilizar el estado calamitoso de una ruta trágica y abandonada.

“La Asociación civil siempre, permanentemente, está colaborando con todo lo que sea la parte social de nuestra comunidad. Todos vivimos en la misma zona y todos tenemos los mismos problemas con este ruta, por llamarla de alguna manera. La 151 hace rato dejó de ser una ruta…”, se lamenta Cristian Pereyra, el titular de la Asociación que va a organizar el torneo con tan peculiar denominación.

Autos por la banquina, camiones a paso de hombre. Una postal habitual de la Ruta 151.

La Ruta Nacional 151 recorre dos provincias, nace en la rotonda de Cipolletti antes del puente carretero con Neuquén y termina su recorrido en el oeste de la provincia de La Pampa, cerca de la ciudad de Santa Isabel. Tiene una extensión de 315 kilómetros y es una vía clave para la conexión entre el Alto Valle de Río Negro, con el norte de la Patagonia y las provincias cuyanas.

“Lo que pasa en esta ruta es alarmante. Esto es una emergencia vial y ya no sabemos más qué hacer para visibilizar el problema. Los políticos, que siempre están sentados en Buenos Aires y no ven que la Patagonia existe, puedan arreglar estas rutas. Hoy por hoy, se habla de Vaca Muerta, estas rutas abastecen, o sirven a un fenómeno global, que está dando muchísimo dinero, pero la infraestructura para llegar a esos lugares, no está”, reclama Pereyra.

No sólo es el petroleo. La Ruta 151 es la vía de ingreso del turismo a la provincia por el norte, es usada por la comunidad educativa debido a la sede en Cinco Saltos de la UNCo y también como única ruta para el arribo o egreso de frutas y hortalizas, en el intercambio con la región cuyana.

La odisea de transitar la Ruta 151 y vivir con el corazón en la boca

“Generalmente los siniestros se incrementan mucho en la época de verano, y después en las vacaciones de invierno. Pero es impresionante la cantidad de accidentes que hay en esta ruta. Cada vez que nosotros escuchamos las sirenas, todo el mundo ya sabe qué es la ruta. Nosostros vivimos con miedo, porque cuando suena rogás que no se sea un familiar, un ser querido, un amigo tuyo… Vivimos en una angustia constante”.

Vuelcos, choque en cadena, cartelería detrozada, rotura de vehículos y en muchos casos, tránsito obligado por las banquinas. Todo esto y mucho más pasa a lo largo de la Ruta 151. “Si viajás con un carro, una lancha o una casilla, lo más probable que la vuelques. No es recomendable para nada venir por esta ruta si llevás arrastre. Los meses donde más incrementa esto es en enero, febrero, y sobre todo en la época invernal donde el problema no es nieve, sino el hielo en la ruta. Y ni se te ocurra viajar de noche. Por acá es imposible”.

Así está la cartelería vial a lo largo de la Ruta Nacional 151. (Foto/Gentileza)

Arreglos temporales que no sirven: el tapado de los baches generalmente no dura más de dos días. “Los que somos de acá, los que transitamos día a día por esta ruta, generalmente sabemos dónde están los pozos, nos vamos diciendo… ‘Mirá que hay uno nuevo que se abrió en tal lado, en tal otro….’ El problema es que ahora está detonado por todos lados. Ha llegado a haber tres accidentes en un mismo día. Las tareas de mantenimiento que se han hecho desde los últimos 30 años ha sido muy pocas, sólo han tapado algunos baches. Y lo han hecho rellenando con piedras, un poco de alquitrán arriba y nada más. Eso dura dos o tres días por la cantidades de camiones que recorren esta ruta. Nosotros exigimos que esta ruta tiene que ser repavimentada. Acá no tenemos balanza, no hay ninguna desde Cipolletti hasta Santa Isabel”.

Cristian nos cuenta que el torneo va a convocar muchos equipos, más de lo habitual, porque necesitan que el reclamo sea oído. Además cada uno de los equipos llevará impreso en su camiseta la referencia de distintos kilómetros en donde la ruta está directamente intransitable. “Es para que la gente, cuando visualice cómo van los resultados, se acuerde de que en ese tramo está muy peligroso”. Por caso, en uno de los cruces del torneo, el equipo Colonia Chica tendrá estampado el km. 210, y su rival Nuevo Cuyo, lucirá el km. 66 en su camiseta.

“Tener la ruta en este estado es un delito. Acá tenemos una tragedia casi todos los días. Es que no estamos hablando solamente de roturas de vehículos, esto es mucho más grave. Es la vida o la muerte”.