Semana inestable en la costa: el combo de viento y mareas extraordinarias de nueve metros que desafía a Las Grutas

Este domingo, quienes eligieron Las Grutas para comenzar sus vacaciones de febrero se encontraron con una atmósfera pesada y un mar que empieza a mostrar su fuerza.

El balneario atraviesa una transición meteorológica donde la humedad acumulada y el calor extremo dan paso a un fenómeno que es marca registrada del Golfo San Matías: las mareas extraordinarias, que esta semana alcanzarán niveles récord.

El mar contra el acantilado: picos de más de 9 metros

El dato más crítico para los turistas es, sin duda, la altura del mar. Debido a un coeficiente de mareas muy elevado, el agua subirá por encima de lo habitual, reduciendo el espacio de arena al mínimo y llegando, en muchos casos, a golpear directamente contra la base de los acantilados.

Según los registros oficiales, la tendencia de crecidas inusuales se mantendrá durante gran parte de la semana:

Lunes 2: Se espera una pleamar de 7,9 metros a las 11:02 hs y otra de igual magnitud a las 23:45 hs.

Martes 3: El fenómeno se intensifica con picos de 8,3 metros a la tarde.

Miércoles y Jueves: Serán los días de mayor riesgo, con previsiones que indican que el mar podría rozar los 9,14 metros, borrando por completo la zona de playa en las bajadas del centro.

Viento y descenso térmico: ¿qué pasa con el sol?

El «combo» se completa con un cambio en la dirección del viento. Tras un domingo agobiante, el ingreso de aire desde el sector sur y sudoeste traerá un alivio térmico, pero también inestabilidad.

Lunes 2: Se mantendrá caluroso con una máxima de 31°C , pero con ráfagas que oscilarán entre los 42 y 69 km/h , especialmente por la tarde.

Martes 3: El termómetro sufrirá un desplome importante, con una máxima que apenas llegará a los 23°C y probabilidad de lluvias aisladas (10% al 40%).

Resto de la semana: Las temperaturas se estabilizarán entre los 20°C y 25°C, bajo cielos parcialmente nublados que invitarán más a las excursiones y paseos que a la permanencia en el agua.

Recomendaciones de seguridad para esta semana