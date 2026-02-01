Ola de calor, viento y lluvia: el pronóstico extendido para la primera semana de febrero en el Alto Valle

El inicio de febrero no da tregua en el norte de la Patagonia. La región atraviesa una transición meteorológica compleja donde la tercera ola de calor de 2026 comienza a chocar con frentes de inestabilidad.

Este lunes, el alerta roja por temperaturas que pueden ser peligrosas para la salud sigue vigente, pero el verdadero protagonista será el viento, que llega para intentar «barrer» la masa de aire caliente.

Cronograma semanal: del calor extremo al respiro

La semana laboral se presenta como un desafío para quienes realizan actividades al aire libre, con variaciones térmicas bruscas y el factor viento como riesgo principal:

Lunes 2 y Martes 3: el pico del viento. Serán los días más complicados en cuanto a circulación. Con máximas de 32°C a 34°C , el aire estará pesado, pero se verá sacudido por ráfagas que alcanzarán los 78 km/h . La franja horaria más crítica será la mañana y la noche, cuando el viento del sudoeste sople con mayor fuerza.

Serán los días más complicados en cuanto a circulación. Con máximas de , el aire estará pesado, pero se verá sacudido por ráfagas que alcanzarán los . La franja horaria más crítica será la mañana y la noche, cuando el viento del sudoeste sople con mayor fuerza. Miércoles 4: el quiebre del calor. Llega el primer alivio térmico real. La máxima descenderá a los 27°C debido a un aumento de la nubosidad. Se activa la probabilidad de lluvias aisladas (10% al 40%) y el viento comenzará a ceder levemente, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Llega el primer alivio térmico real. La máxima descenderá a los debido a un aumento de la nubosidad. Se activa la probabilidad de y el viento comenzará a ceder levemente, con ráfagas de hasta 59 km/h. Jueves 5 y Viernes 6: días frescos e inestables. El termómetro se estabilizará en marcas mucho más agradables, rondando los 25°C a 26°C. Persistirá el cielo nublado y la posibilidad de lluvias débiles, consolidando el final del alerta roja y permitiendo una mejor oxigenación del ambiente tras los días de calor extremo.

Guía de cuidados ante la alerta roja por calor extremo

Ante un escenario de peligrosidad extrema para la salud, el Ministerio de Salud y el SMN recomiendan seguir estrictamente estas pautas para prevenir el golpe de calor: