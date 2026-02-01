Ola de calor, viento y lluvia: el pronóstico extendido para la primera semana de febrero en el Alto Valle
Tras el pico de temperaturas extremas, el clima en Neuquén y Río Negro entra en una fase de fuerte inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana marcada por un "combo" patagónico: el calor persistente convivirá con ráfagas intensas y un desmejoramiento que traerá alivio hacia el viernes.
El inicio de febrero no da tregua en el norte de la Patagonia. La región atraviesa una transición meteorológica compleja donde la tercera ola de calor de 2026 comienza a chocar con frentes de inestabilidad.
Este lunes, el alerta roja por temperaturas que pueden ser peligrosas para la salud sigue vigente, pero el verdadero protagonista será el viento, que llega para intentar «barrer» la masa de aire caliente.
Cronograma semanal: del calor extremo al respiro
La semana laboral se presenta como un desafío para quienes realizan actividades al aire libre, con variaciones térmicas bruscas y el factor viento como riesgo principal:
- Lunes 2 y Martes 3: el pico del viento. Serán los días más complicados en cuanto a circulación. Con máximas de 32°C a 34°C, el aire estará pesado, pero se verá sacudido por ráfagas que alcanzarán los 78 km/h. La franja horaria más crítica será la mañana y la noche, cuando el viento del sudoeste sople con mayor fuerza.
- Miércoles 4: el quiebre del calor. Llega el primer alivio térmico real. La máxima descenderá a los 27°C debido a un aumento de la nubosidad. Se activa la probabilidad de lluvias aisladas (10% al 40%) y el viento comenzará a ceder levemente, con ráfagas de hasta 59 km/h.
- Jueves 5 y Viernes 6: días frescos e inestables. El termómetro se estabilizará en marcas mucho más agradables, rondando los 25°C a 26°C. Persistirá el cielo nublado y la posibilidad de lluvias débiles, consolidando el final del alerta roja y permitiendo una mejor oxigenación del ambiente tras los días de calor extremo.
Guía de cuidados ante la alerta roja por calor extremo
Ante un escenario de peligrosidad extrema para la salud, el Ministerio de Salud y el SMN recomiendan seguir estrictamente estas pautas para prevenir el golpe de calor:
- Hidratación prioritaria: aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed. Es fundamental evitar bebidas con alcohol, cafeína o exceso de azúcar, ya que aceleran la deshidratación.
- Refugio térmico: no exponerse al sol de forma directa entre las 10:00 y las 16:00. Se aconseja permanecer en espacios ventilados o acondicionados (entre 24°C y 26°C).
- Alimentación liviana: ingerir frutas y verduras. Evitar comidas muy abundantes, calientes o con alto contenido calórico.
- Cuidado de los más vulnerables: prestar especial atención a bebés (amamantar con mayor frecuencia), niños y adultos mayores. En el caso de bebés, mojarles el cuerpo frecuentemente.
- Vestimenta y protección: usar ropa suelta, de colores claros y materiales livianos (algodón). No olvidar el uso de sombreros, anteojos oscuros y protector solar.
- Actividad física: reducir al mínimo el esfuerzo físico intenso y suspender cualquier práctica deportiva al aire libre durante las horas de calor pico.
- Seguridad alimentaria: controlar que los alimentos no pierdan la cadena de frío. Descartar cualquier producto lácteo o carne que haya permanecido más de dos horas fuera de la heladera.
