Puerto Madryn: donde Dios baja al mar y la fe se sumerge entre orcas, pescadores y naturaleza

En Puerto Madryn, el mar no es solo horizonte: es presencia. Una masa viva que respira, que ordena los tiempos, que define la vida cotidiana y que, cada tanto, parece decir algo. Tal vez por eso, acá, la fe no se queda en la tierra firme, baja, se anima a cruzar el límite y se sumerge.

La ciudad, apoyada sobre el Golfo Nuevo, es la puerta de entrada a Península Valdés, ese territorio donde la naturaleza se muestra sin intermediarios y donde la vida animal parece seguir reglas propias, antiguas, casi sagradas.

Orcas que encallan su cuerpo en la costa en una maniobra tan precisa que parece ensayada por generaciones. Pingüinos que caminan en fila como si respondieran a una coreografía invisible. Todo en este paisaje tiene algo de rito, y en medio de ese escenario, el hombre también construyó el suyo.

La cruz que entra al agua

Cada año, durante Semana Santa, ocurre algo que conecta la religión con el paisaje. El Vía Crucis Submarino no empieza en el mar, empieza en la ciudad, en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, donde la procesión avanza por calles que todavía guardan el calor del día. Las primeras estaciones se rezan entre casas, veredas, miradas.

Pero todo cambia cuando la caminata llega al Muelle Comandante Luis Piedra Buena. Ahí, la cruz deja de ser un símbolo quieto, se vuelve acción. Tiene casi cuatro metros, pesa, y sin embargo, entre todos la levantan, caminan por la arena mojada, la acercan al borde y la entregan al mar. No cae, se introduce, como si el agua la aceptara.

A partir de ese momento, el Vía Crucis continúa abajo. A unos ocho metros de profundidad, durante unos 500 metros, buzos profesionales transportan la cruz mientras un sacerdote guía las estaciones a través de un hidrófono. Su voz viaja por el agua, se mezcla con el sonido de las burbujas, con el eco lejano del movimiento marino.

Allí está, como cada año, “Pinino” Orri, descendiendo con su escafandra. A su alrededor, otros buzos, kayaks, pequeñas embarcaciones lo acompañan. Arriba, en la superficie, cientos de personas miran. Abajo, la fe no se ve: se intuye.

Cuando cae la tarde, algo cambia. Las velas empiezan a encenderse en la costa. El viento baja. El cielo se vuelve más denso. Y desde el agua aparece una luz. Es la cruz, iluminada, que flota, moviéndose apenas con la marea. Rodeada por las linternas de los buzos, por las sombras que se deforman con el movimiento del mar.

Muchos dicen que ese momento no se mira: se siente. Como si, por un instante, el límite entre lo humano y lo natural se desdibujara. Como si el mar no fuera solo escenario, sino parte del rito. Como si Dios, o la idea de Dios, también eligiera bajar a las olas.

Los otros rituales

Pero el Vía Crucis no es el único plan en esas costas. Durante esos días, la ciudad también celebra la XXI Feria de Pescadores Artesanales. Y ahí, otra vez, el mar aparece, pero desde otro lugar: el del trabajo. Hombres y mujeres que bucean para recolectar mariscos, que salen en embarcaciones pequeñas, que leen el clima, la marea, el color del agua.

La ciudad celebra la XXI Feria de Pescadores Artesanales.

En los puestos, la fe se transforma en alimento: paellas humeantes, empanadas de frutos de mar, escabeches. Todo fresco, todo recién salido de ese mismo mar que horas antes había sostenido una cruz.

La escena es otra, pero el vínculo es el mismo. Porque acá, el mar no es paisaje: es sustento, identidad, historia. El momento en que la naturaleza se vuelve misterio.

Temporada de Orcas

Un poco más lejos, dentro de Península Valdés, hay otro espectáculo. No tiene un calendario exacto, pero sí una temporada que todos esperan. Entre marzo y mayo, y luego entre octubre y noviembre, las orcas aparecen en puntos como Punta Norte y Caleta Valdés. No nadan como el resto: se impulsan, salen del agua y se arrojan sobre la costa para cazar. Es el varamiento intencional, una de las conductas predatorias más impactantes de la fauna marina, donde los animales encallan parcialmente sus cuerpos durante la marea alta para capturar crías de lobos o elefantes marinos.

La técnica, única en el mundo, fue observada por primera vez en 1974 en esta región y desde entonces se convirtió en una marca distintiva del lugar. No es un comportamiento instintivo aislado, sino una práctica que se transmite de generación en generación dentro de grupos familiares organizados bajo un sistema matriarcal. Las orcas jóvenes pasan años aprendiendo, observando a los adultos, hasta dominar una maniobra en la que el margen de error prácticamente no existe. Desde los miradores, cuando ocurre, el silencio se impone: lo que se ve parece irreal.

Este lunes, en la Unidad Operativa de Punta Norte, quedó oficialmente inaugurada la Temporada de Orcas 2026, consolidando uno de los momentos más esperados del calendario turístico y científico de la región. En ese marco, también se recordó el 16 de marzo el Día Provincial de la Orca, instituido en 2021 en homenaje a “Mel”, el macho que popularizó esta técnica y cuyo último avistamiento fue en 2011 en esas mismas costas.

Para quienes quieran presenciar este fenómeno, el ingreso al área protegida mantiene sus tarifas: 7.500 pesos para residentes de Chubut, 15.000 para visitantes nacionales y 45.000 para extranjeros, con valores reducidos para menores y jubilados, mientras que personas con discapacidad, menores de 6 años y excombatientes de Malvinas ingresan sin cargo.

Además, como cada temporada, se puede seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube @peninsulavaldesoficial, donde cámaras ubicadas en Punta Norte registran, durante las horas de pleamar, la posibilidad de ver en tiempo real a las orcas protagonizando uno de los espectáculos más sobrecogedores de la naturaleza.

Una feria gastronómica reúne los sabores del sur. La ciudad celebra la XXI Feria de Pescadores Artesanales.

Agenda del Vía Crucis y cómo participar