Sequía en el arroyo Covunco: las medidas provinciales ante la emergencia hídrica

El caudal del Covunco se redujo dramáticamente por usos irregulares y el cambio climático (foto archivo)

La marcada baja del caudal del arroyo Covunco compromete el consumo humano en localidades del centro neuquino. El Gobierno provincial anticipó que sancionará las tomas clandestinas de agua y deshacerán los desvíos del cauce.

En diálogo con Radio Universidad-Calf el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, explicó que en años anteriores los abundantes cauces de los arroyos, ríos y cuencas permitía el uso no controlado del agua.

Sin embargo, contó que «este año, como está ingresando tan poca agua, ese derroche está generando perjuicios muy importantes al punto de no tener agua para consumo humano».

Además, dijo que se viene el peor de los períodos porque la cantidad de agua en los cauces empieza a declinar: «Si una semana atrás no teníamos agua, ahora menos».

Esta agudizada emergencia hídrica llevó a que diferentes funcionarios trabajaran en conjunto. «Se puso a trabajar la Policía Minera, la Secretaría de Ambiente, Cambio Climático, Minería, Recursos Hídricos, Producción, Riego», detalló Salvatori.

Medidas para las tomas clandestinas, desvíos ilegales y canteras

Las escasas nevadas en la temporada invernal y el descenso de las precipitaciones, resultado del cambio de régimen climático, se ven reflejados en la baja en los ríos y embalses.

Los factores naturales no son la única causa de la escasez de agua en el Covunco. Múltiples actividades humanas, legales e ilegales, han perjudicado el cauce usual del arroyo.

«Cuando empezamos a transitar a lo largo de todo el arroyo, tenemos un montón de pinchaduras, conexiones clandestinas, desvío del arroyo. La situación ya no se puede sostener, no termina llegando nada al consumo humano», dijo Salvatori.

El secretario explicó que se sancionará a las personas que destapen las tomas clandestinas sin una justificación y autorización correspondiente.

También habló sobre los desvíos del arroyo. «En esos casos se accionará para deshacer esos desvíos», aseguró. El funcionario afirmó que esas bifurcaciones artificiales se crean elevando capas de tierra y roca para que el curso del arroyo se dirija hasta ciertos lugares.

Por último, contó que las canteras son un problema por más que sean legales. «Pueden generar pozones, se terminan haciendo piletas y derivar el curso del agua. Y hasta que llenamos esas piletas, es una pérdida importante que no nos deja abastecer aguas abajo del sistema», remarcó Salvatori.

La importancia del arroyo Covunco

El arroyo, que se encuentra en cercanías de la ciudad de Zapala, abastece a las localidades de Covunco Centro, Covunco Abajo, Mariano Moreno, Los Hornos y a distintos regimientos.

El agua no sólo es utilizada para el consumo humano, sino también por todo el sistema de desarrollo productivo y se deriva a productores pequeños y grandes. El funcionario explicó que se debe hacer un uso racional del recurso para garantizar principalmente el consumo humano.

«No podemos matar a los sistemas productivos que son los que dan de comer, los que generan empleo en la región. Tenemos que generar el orden suficiente y el uso racional para que todos los sistemas terminen funcionando», resaltó Salvatori.